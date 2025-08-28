Santa Rita Taranto in DR1 tra conferme e novità: Mineo raduna la squadra al Palafiom

Divisione Regionale 1, Santa Rita Basket Taranto rappresenterà la città ionica nel mondo a spicchi maschile e si prepara a farlo con un roster di livello affidato a coach Stefano Mineo.



Ieri al Palafiom raduno del gruppo ed avvio della preparazione in vista del campionato che comincerà il prossimo 11 ottobre.

Tra conferme importanti e giovani aggregati di prospettiva, la società ionica accoglie intanto i nuovi arrivi. Ieri sera al Palafiom è giunto Nathan De Sousa, centro di 205 cm, 25 anni, italo-brasiliano. L’anno scorso ha giocato ad Isernia, in serie C. Per domani è atteso l’arrivo del play argentino Rodrigo Lavezzari.

Capitan Pio Zicari e compagni proseguiranno la preparazione fisica agli ordini del prof Mimmo Santarcangelo. Coach Mineo è affiancato in panchina dagli assistenti Nicola Zicari e Ciccio Simonetti. Nei prossimi giorni la presentazione del roster… tra conferme e novità di rilievo.

Dal 1 settembre al Palafiom start anche al settore giovanile e ai corsi di minibasket.

DICHIARAZIONI VIDEO DI STEFANO MINEO