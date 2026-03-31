Santa Rita Taranto domina gara 1. Coach Mineo: Piedi per terra, a Molfetta sarà tutta da giocare…

Vittoria netta sabato sera al Palafiom. Gara 1 dei quarti di finale playoff della DR1 se l’è aggiudicata Santa Rita Taranto (93-60) al termine di una partita condotta in sicurezza dopo il break iniziale che ha sorpreso Invicta Molfetta (8-0… 11-2… 17-4…).





Ma i 33 punti di scarto finale non devono illudere. Coach Mineo avvisa tutti: ‘Guai a pensare che sia stata una partita facile. Abbiamo giocato bene contro un avversario magari non in serata… ma che dobbiamo rispettare, temere e affrontare con opportuna concentrazione in gara 2. Conosciamo il valore del roster e di coach Luca De Bellis – spiega l’allenatore della Santa Rita Basket Taranto – a Molfetta si riparte da zero a zero e, come la storia dei playoff insegna, sarà tutta un’altra partita. Dunque da oggi in palestra a preparare come sempre la trasferta. La gara di ritorno sarà complicata e tutta da giocare’.



Insomma, il coach è soddisfatto ma resta con i piedi per terra perché niente è deciso. La qualificazione al secondo turno è tutta ancora da costruire. Intanto, il primo mattone messo sabato sera al Palafiom consegna agli archivi la buona prestazione corale che ha visto coinvolti i 12 del roster tarantino, con i più giovani protagonisti della seconda metà di gara.



Menzione speciale, infine, per il pubblico di casa, sempre più presente e caloroso sulle tribune del Palafiom. Gara di ritorno sabato prossimo 4 aprile a Molfetta.

Palla a due ore 20.30.



Qui gli altri risultati www.playbasket.it







DR1 – Playoff – quarti di finale – Gara 1

Santa Rita Taranto – Invicta Molfetta 93-60 (23-11, 47-26, 68-43)

Santa Rita Taranto

LAVEZZARI 8, CONFORTI 5, PENTASSUGLIA 11, BITETTI 11, NDIAYE 18, FANIZZI 1, BIANCHI 13, MIRABILE 10, VOLTASIO 2, AUGENTI, FEDE 3, MINELLI 11

All. Mineo, ass. Zicari N. e Simonetti

Invicta Molfetta

DE SARIO 8, SANCILIO 14, AZZOLLINI 10, AMATO ne, ORLANDO 3, AMORUSO 10, SPADAVECCHIA 1, MENDY 14, LOLL, SAVOIA

All. De Bellis