Santa Rita Taranto, concentrazione alta per centrare l’obiettivo stagionale

La vittoria su Riva dei Greci Bernalda, conseguita sabato scorso sul parquet del Palafiom, avvicina Santa Rita Basket Taranto all’obiettivo stagionale. “Bisogna adesso mantenere alta la concentrazione, vincere la prossima (Massafra, 9 marzo) e dunque blindare la qualificazione alla fase playoff” spiegano dalla società.

Alla seconda sessione di campionato della DR1, utile per tentare il salto in C, accedono le prime sei dei due gironi. Nel girone B sono già qualificate Mesagne, Ap Monopoli e Ceglie. Le altre tre caselle se le contendono Galatina (26 punti), Santa Rita Taranto (26 punti), Seagulls Monopoli (24 punti) e New Gen Martina (24 punti).

Al termine del campionato mancano due turni. Seagulls Monopoli e NewGen Martina si sfideranno nell’ultima gara in calendario. “Inutile avventurarsi, oggi, nel reticolato delle varie ed eventuali combinazioni – si legge ancora nella nota della Asd tarantina – domenica prossima coach Leale e i suoi ragazzi, protagonisti di un ottimo campionato sempre condotto a ridosso del vertice, scenderanno in campo con lo stesso piglio mostrato sabato scorso contro il Bernalda, quintetto superato 103-83 al termine di una gara messa in sicurezza nel terzo periodo, dopo un avvio equilibrato”.

La prima fase della DR1 si chiuderà poi sabato 15 marzo, in casa, contro Ap Monopoli. “Concentrazione alta, quindi: a Massafra domenica prossima sarà un incontro tutto da giocare… !”.

Tabellino ultima gara giocata

Santa Rita Taranto – Riva dei Greci Bernalda 𝟭𝟬𝟯-𝟴𝟯 (20-22, 53-44, 82-63)

Taranto: Moffa, Mandrillo 6, Bianchi 3, Arancibia 24, Zicari P. 6, Sperti 16, Masciulli 24, Fanizzi, Russo, Di Benedetto, Conforti 5, Cianci 19. All. Leale, ass. Zicari N.

Bernalda: Bieling 8, Mazburss 14, Ferreyra 1, Tarahija 21, Sasso 2, Carella, Ostojić 6, Tounkara 8, Ngonga 14, Mazzeo, Urbonas 9. All. Menga, ass. Carella