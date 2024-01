Santa Rita Taranto, cinque vittorie nelle ultime sei gare. Domenica prossima in casa del forte Galatina

Cinque vittorie nelle ultime sei partite giocate, settimo posto. Dopo un inizio complicato, tra necessità di affiatamento e rodaggio tattico comunque condito da alcune buone prestazioni, il cammino dell’Anspi Santa Rita Basket Taranto nella Divisione 1 di basket rappresenta fedelmente la dimensione di una squadra molto giovane, costruita per accumulare esperienza ma capace di giocarsela a viso aperto con chiunque, correndo e lottando tanto per 40 minuti.

Settimana di sosta, quella in corso. Ideale per un primo bilancio tra la vittoria sull’Academy Brindisi (77-66, foto Aurelio Castellaneta) e il prossimo impegno in trasferta a Galatina.

Il quintetto di Nicola Leale sta proseguendo lungo il percorso di crescita programmato ad inizio stagione. Negli ultimi due mesi la squadra ha raccolto i primi frutti sperati, anche a dispetto di acciacchi e infortuni che sulla carta avrebbero potuto lasciare il segno.

Invece no, il roster e lo staff tecnico-atletico (Ciccio Simonetti assistente coach di Leale e il prof. Mimmo Santarcangelo preparatore fisico) hanno saputo sempre trovare la chiave giusta – e gli stimoli necessari – per superare gli ostacoli che un campionato normalmente presenta di settimana in settimana.

“In occasione dell’ultima partita vinta, i giovani talenti brindisini dell’Academy ci hanno messo in difficoltà nei primi minuti di gioco ma i miei ragazzi hanno saputo affrontare bene la gara nell’arco dei 40’ – commenta Nicola Leale – e sono contento perché abbiamo dovuto gestire alcune assenze per noi importanti. Staff e giocatori davvero bravi ancora una volta” conferma il coach.

La sosta… fa gioco.

“Ci stiamo allenando per recuperare qualche acciaccato e puntellare il nostro concetto di basket, alla vigilia di un impegno importante in trasferta” spiega il coach con lo sguardo a Galatina.

Nico Leale è anche il responsabile tecnico del settore giovanile della Santa Rita Basket, serbatoio della stessa prima squadra e che dagli Under 19 (in collaborazione con la Virtus Taranto) sino agli Under 13 registra settimanalmente la presenza in campo di decine di cestisti in fase di formazione.

“Stiamo lavorando con tutti i tecnici delle Under su un piano condiviso. Sono particolarmente soddisfatto della crescita generale dei ragazzi. Già dal Minibasket, del resto, Santa Rita lavora per porre basi solide. In tutti i campionati Under i ragazzi stanno raccogliendo tante soddisfazioni. Per loro si tratta di una crescita generale, non soltanto come atleti, e sanno benissimo come tutto dipenda dalla costanza in allenamento e dalla qualità del lavoro. Lavoriamo e ci confrontiamo spesso su questi argomenti”.

Tornando alla Divisione 1, prossimo impegno domenica 4 febbraio a Galatina. “Gara ad altissima percentuale di difficoltà, in casa della seconda della classe che si è ulteriormente rinforzata. Ma come sempre ci rimboccheremo le maniche dando tutto sin dalla palla a due…” chiude Leale.

Divisione Regionale 1 Puglia

Classifica e risultati su https://www.playbasket.it/puglia/divisione-regionale-1