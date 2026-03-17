Santa Rita Taranto centra i playoff, adesso è caccia al quarto posto: sabato gara decisiva

Vincere per conquistare il quarto posto nella griglia dei playoff, Santa Rita Taranto chiama a raccolta i tifosi in vista della gara dcisiva di sabato prossimo al Palafiom.

Le prime tre qualificate sono Martina, Monopoli (la vetta è ancora in palio) e Carovigno. Taranto attende la Virtus Galatina. Anche per i salentini quella di sabato sarà una partita fondamentale: una vittoria al Palafiom consentirebbe loro l’accesso ai playoff, ovvero l’incrocio tra girone A e girone B.

Taranto è già qualificata e ambisce definitivamente alla quarta piazza (sulle otto disponibili).

Gli ingredienti ci sono tutti, dunque, per una bella gara tutta da seguire dagli spalti del Palafiom (palla a due ore 18, ingresso libero).

Taranto è reduce dalla prova di Carovigno, gara persa domenica scorsa negli ultimi minuti di gioco dopo aver controllato e anche condotto (massimo vantaggio +7) sul parquet della terza forza del girone B, un roster costruito per tentare il salto in serie C.

I ragazzi di Mineo, tutti da applausi per la prestazione, hanno però ceduto nel cuore dell’ultima frazione (78-78 al 8′ dalla sirena, 90-104 il finale). Santa Rita Taranto, ad un turno dalla fine della stagione regolare, è adesso in quarta posizione con Cus Bari e Bernalda (22 punti). Alle spalle c’è il Galatina (20).

E’ in gioco anche l’ultima piazza playoff disponibile (l’ottavo posto). Castellaneta, Bernalda e Invicta Brindisi (18) giocheranno per provarci e non raggiungere Angiulli Bari e Putignano ai playout. Inutile avventurarsi nei pronostici e soprattutto addentrarsi nelle maglie strette dell’eventuale classifica avulsa. Sabato, insomma, per i tarantini la vittoria è d’obbligo!!!

“Ora c’è da prendersi il quarto posto, dobbiamo battere Galatina – evidenzia infatti coach Mineo – il fattore campo al primo turno playoff può essere importante, riempire il Palafiom ci darà un grande aiuto già sabato”. Quanto alla partita persa a Carovigno, il coach non fa giri di parole: “Siamo stati molto bravi per lunghi tratti, scegliendo in attacco e in difesa le soluzioni ideali. Abbiamo giocato un buon basket. Siamo stati un’ottima squadra per più di 30 minuti…”.

Adesso testa a sabato prossimo. Il pubblico tarantino sarà certamente il sesto uomo sul parquet del Palafiom. Palla a due ore 18, sabato 21 marzo al Palafiom: ingresso libero.