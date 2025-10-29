Basket, Sport
Santa Rita Taranto batte il Cus Bari e si prepara al derby di Castellaneta
Due punti importanti conquistati contro un quintetto giovane che darà filo da torcere su tutti i parquet del girone B grazie al ritmo dei suoi esterni, alla pressione continua sui portatori di palla e alle percentuali dalla distanza. Anche per queste ragioni, la vittoria di sabato scorso al Palafiom assume ulteriori significati… al di là della necessità di classifica.
Santa Rita Basket Taranto supera al Palafiom il Cus Bari e si guadagna i primi due punti nel campionato di Divisione Regionale 1. Una partita difficile, si diceva, caratterizzata dall’avvio efficace di Bari.
Ma Zicari e compagni prendono per tempo le misure e, intensificando anche il lavoro in difesa, ricuciono il mini break riequilibrando lo score del primo periodo.
L’inerzia passa così sulla sponda Taranto. Il quintetto di Mineo conduce senza patemi per tutta la partita, ma gli universitari del Cus reagiscono e a meno di tre minuti dalla sirena si rimettono in pari (69-69). Buona stavolta la gestione tarantina degli ultimi possessi, tanto da chiudere la gara sul 79-71.
Per coach Mineo ancora tanti spunti di lavoro, anche grazie all’ampia rotazione effettuata, utilizzando al minimo Bitetti e Mandrillo, rinunciando ancora al play D’Annunzio che – assistito in palestra dal prof Santarcangelo – sta recuperando dall’infortunio occorso a Monopoli.
Domenica prossima Santa Rita Taranto sarà ospite della Magna Grecia Academy, a Castellaneta (18.30), per la quarta giornata di campionato. Un altro derby ionico del girone della DR1 2025/2026.
DR1 – terza giornata
Santa Rita Taranto – Cus Bari 79- 71 (24-23, 49-42, 62-58)
Santa Rita Taranto
Conforti 15, Zicari 8, Fanizzi, Minelli, Argentiero 12, Bitetti 4, Pentassuglia 7, Lavezzari 15, De Sousa 11, Bianchi 7, Mandrillo, Renelli. All. Mineo. ass. Zicari N. e Simonetti
Cus Bari
Cianci 23, Muolo 16, Malvindi 11, Giuliani 9, De Levrano 8, Lorusso 3, Vernich 1, Balakhadze, Cutrignelli, Giannini, Grieco, Vilskyiv. All. Casorelli, ass. Vernich
CALENDARIO GIRONE D’ANDATA
Domenica 2 novembre 18:30
Magna Grecia B. Academy
Santa Rita Taranto
Sabato 8 novembre 18:00
Santa Rita Taranto
Duma Bari
Sabato 15 novembre 19:30
Angiulli Bari
Santa Rita Taranto
Domenica 23 novembre 18:30
Atletica Basket Putignano
Santa Rita Taranto
Sabato 29 novembre 18:00
Santa Rita Taranto
Invicta Brindisi
Domenica 7 dicembre 18:30
Basket Bernalda
Santa Rita Taranto
Giovedì 11 dicembre 20:00
Santa Rita Taranto
Carovigno Basket
Domenica 21 dicembre 18.30
Virtus Galatina
Santa Rita Taranto