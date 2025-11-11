Santa Rita Taranto batte Duma Bari. E’ la terza vittoria di fila in DR1

Terzo successo consecutivo per i ragazzi di coach Mineo nel campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Una vittoria frutto di una prestazione caparbia a fronte di un quintetto compatto e coperto in tutti i ruoli, trascinato dal play Lupo che anche al Palafiom, sabato scorso, ha mostrato qualità di categoria superiore.



La cronaca: Santa Rita ha il merito di rientrare dal break iniziale a cavallo tra primo (16-22) e secondo quarto (46-34), sfoderando una reazione tecnica e tattica da applausi. Ma non è certo finita, perché Duma Bari non ci sta e raggiunge il pari (60-60) in avvio dell’ultimo periodo.

Una gara combattuta, corretta, tecnicamente valida, giocata sino alla sirena… quando ad esultare sono i tarantini che – nel minuto finale – mantengono la giusta freddezza dalla lunetta e nella gestione dei possessi. Finisce 72-69 e come detto è la terza vittoria consecutiva. Sabato prossimo trasferta a Bari sul parquet dell’Angiulli (19.30).

Santa Rita Taranto – Duma Basket Bari 72-69 (16-22, 46-34, 60-56)

Santa Rita Taranto: Conforti 13, Zicari P. 2, Fanizzi ne, Minelli ne, Argentiero 2, Bitetti 7, Pentassuglia 20, Lavezzari 19, De Sousa, Bianchi ne, Mandrillo 9, Costa ne. All. Mineo. Ass Zicari N. e Simonetti

Duma Bari: Lupo 24, Guzman 15, Maietta 14, Santeramo 13, Ivona 3, Bernardi, Loprieno, Sacco, Tavolaro

All. Angelilli

Risultati e classifica qui: https://www.playbasket.it/puglia/divisione-regionale-1?_gl=1*ml1ypr*_ga*MjAxMTk1MTI3Ny4xNzYyODgzNjkw*_up*MQ..*_ga_P9BPJV9N86*czE3NjI4ODM2OTAkbzEkZzEkdDE3NjI4ODM2OTIkajU4JGwwJGgw