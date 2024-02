Santa Rita Taranto-Assi Brindisi in campo venerdì alle 20 al Palafiom

Santa Rita Basket Taranto – Assi Basket Brindisi si gioca venerdì prossimo, 9 febbraio, alle 20 sul parquet del Palafiom. Si tratta della quinta giornata di ritorno della Divisione Regionale 1. I ragazzi di Nico Leale sono reduci dall’ottima prova di Galatina (foto Aurelio Castellaneta).

In casa della seconda in classifica, tra le favorite per la promozione in C, Santa Rita ha ceduto per 107-99 dovendo fare ancora una volta a meno di due giocatori del roster.

Virtus Galatina – Santa Rita Taranto 107-99 (28-26, 59-48, 88-70)

Santa Rita Taranto Cianci 10, Conforti 16, Di Benedetto ne, Fanizzi 5, Galeandro, Petraroli ne, Porcelluzzi 2, Quintana 32, Simonetti ne, Sperti 27, Zicari 7. All. Leale, ass. Simonetti

Virtus Galatina Greco 16, Castelluccio 4, Provenzano 27, Khilchenko, Furlanetto 20, Serio 8, Mamedov, Ferilli 23, Scalese 5, Forte 4, Spada, Schito. All. Argentieri

“Galatina ha giocato una partita perfetta con una percentuale altissima al tiro. Alle difficoltà difensive abbiamo reagito in attacco – evidenzia Leale – portandoci a ridosso nella metà dell’ultimo periodo. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e questo per me è motivo di orgoglio. Adesso lavoriamo in vista della gara con l’Assi Brindisi, venerdì sera”.

PROSSIMA GARA Venerdì 9 febbraio alle 20 Palafiom Taranto Santa Rita Basket Taranto – Armeni Assi Basket Brindisi. Classifica e risultati su https://www.playbasket.it/puglia/divisione-regionale-1