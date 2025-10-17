Skip to main content

,

Santa Rita Taranto a Monopoli per riscattarsi

Pubblicato | da Redazione

Domani sera a Monopoli per reagire sul parquet dopo la sconfitta patita al debutto.

Il quintetto di coach Mineo incontra Seagullls Monopoli (18.30 – sabato 18 ottobre) per la seconda gara del campionato di Divisione Regionale 1 di basket (foto di Aurelio Castellaneta.)

La sconfitta nel derby con NewGen Martina ha aperto un campionato difficile ma tutto da vivere, naturalmente, per un quintetto che ambisce a crescere giorno per giorno con il lavoro in palestra e attraverso le sfide settimanali del girone B di questo impegnativo campionato 2025/2026.

Domani, come detto, palla a due ore 18.30 sul campo del Monopoli che la scorsa settimana ha espugnato il parquet dell’Invicta Brindisi.
La squadra di Mineo è pronta per centrare il riscatto. 

Non sarà facile ma lo sport è una storia perpetua di sfide che si rinnovano… prima di tutto con se stessi.

#DR1 – giornata 1 

Santa Rita Taranto 47

New Gen Martina 60

(12-12, 20-27, 31-43) 

Santa Rita Taranto 

Conforti 13, Renelli ne, Zicari P. 6, Fanizzi , Minelli, Argentiero 2, Bitetti 10, Pentassuglia 3, Lavezzari 9, De Sousa 4, Bianchi, Mandrillo 

All. Mineo. Ass Zicari N. e Simonetti

New Gen Martina 

Liaci 7, Fedele, Ragusa 3, Imsandt 17, Devito ne, Sperti15, Russo ne, Pazzarelli 8, Valzani 10, Angelini ne, Marangi ne. 

All. Leale

risultati prima giornata e classifica qui: www.playbasket.it

(Divisione Regionale 1 Puglia – girone B)

               CALENDARIO GIRONE  D’ANDATA

Sabato 18 ottobre 18:30 

Seagulls Monopoli 

Santa Rita Taranto 

Sabato 25 ottobre 18:00 

Santa Rita Taranto 

Cus Bari 

       Domenica 2 novembre 18:30 

       Magna Grecia B. Academy

       Santa Rita Taranto 

Sabato 8 novembre 18:00 

Santa Rita Taranto 

Duma Bari 

       Sabato 15 novembre 19:30 

      Angiulli Bari 

       Santa Rita Taranto 

Domenica 23 novembre 18:30 

Atletica Basket Putignano 

Santa Rita Taranto 

Sabato 29 novembre 18:00 

Santa Rita Taranto 

Invicta Brindisi 

       Domenica 7 dicembre 18:30 

       Basket Bernalda 

       Santa Rita Taranto 

       Giovedì 11 dicembre 20:00 

Santa Rita Taranto 

Carovigno Basket 

      Domenica 21 dicembre 18.30 

Virtus Galatina

Santa Rita Taranto 

Leggi anche