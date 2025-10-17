Santa Rita Taranto a Monopoli per riscattarsi

Domani sera a Monopoli per reagire sul parquet dopo la sconfitta patita al debutto.



Il quintetto di coach Mineo incontra Seagullls Monopoli (18.30 – sabato 18 ottobre) per la seconda gara del campionato di Divisione Regionale 1 di basket (foto di Aurelio Castellaneta.)



La sconfitta nel derby con NewGen Martina ha aperto un campionato difficile ma tutto da vivere, naturalmente, per un quintetto che ambisce a crescere giorno per giorno con il lavoro in palestra e attraverso le sfide settimanali del girone B di questo impegnativo campionato 2025/2026.



Domani, come detto, palla a due ore 18.30 sul campo del Monopoli che la scorsa settimana ha espugnato il parquet dell’Invicta Brindisi.

La squadra di Mineo è pronta per centrare il riscatto.

Non sarà facile ma lo sport è una storia perpetua di sfide che si rinnovano… prima di tutto con se stessi.

#DR1 – giornata 1

Santa Rita Taranto 47

New Gen Martina 60

(12-12, 20-27, 31-43)

Santa Rita Taranto

Conforti 13, Renelli ne, Zicari P. 6, Fanizzi , Minelli, Argentiero 2, Bitetti 10, Pentassuglia 3, Lavezzari 9, De Sousa 4, Bianchi, Mandrillo

All. Mineo. Ass Zicari N. e Simonetti

New Gen Martina

Liaci 7, Fedele, Ragusa 3, Imsandt 17, Devito ne, Sperti15, Russo ne, Pazzarelli 8, Valzani 10, Angelini ne, Marangi ne.

All. Leale

risultati prima giornata e classifica qui: www.playbasket.it

(Divisione Regionale 1 Puglia – girone B)

CALENDARIO GIRONE D’ANDATA

Sabato 18 ottobre 18:30

Seagulls Monopoli

Santa Rita Taranto

Sabato 25 ottobre 18:00

Santa Rita Taranto

Cus Bari

Domenica 2 novembre 18:30

Magna Grecia B. Academy

Santa Rita Taranto

Sabato 8 novembre 18:00

Santa Rita Taranto

Duma Bari

Sabato 15 novembre 19:30

Angiulli Bari

Santa Rita Taranto

Domenica 23 novembre 18:30

Atletica Basket Putignano

Santa Rita Taranto

Sabato 29 novembre 18:00

Santa Rita Taranto

Invicta Brindisi

Domenica 7 dicembre 18:30

Basket Bernalda

Santa Rita Taranto

Giovedì 11 dicembre 20:00

Santa Rita Taranto

Carovigno Basket

Domenica 21 dicembre 18.30

Virtus Galatina

Santa Rita Taranto