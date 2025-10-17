Basket, Sport
Santa Rita Taranto a Monopoli per riscattarsi
Domani sera a Monopoli per reagire sul parquet dopo la sconfitta patita al debutto.
Il quintetto di coach Mineo incontra Seagullls Monopoli (18.30 – sabato 18 ottobre) per la seconda gara del campionato di Divisione Regionale 1 di basket (foto di Aurelio Castellaneta.)
La sconfitta nel derby con NewGen Martina ha aperto un campionato difficile ma tutto da vivere, naturalmente, per un quintetto che ambisce a crescere giorno per giorno con il lavoro in palestra e attraverso le sfide settimanali del girone B di questo impegnativo campionato 2025/2026.
Domani, come detto, palla a due ore 18.30 sul campo del Monopoli che la scorsa settimana ha espugnato il parquet dell’Invicta Brindisi.
La squadra di Mineo è pronta per centrare il riscatto.
Non sarà facile ma lo sport è una storia perpetua di sfide che si rinnovano… prima di tutto con se stessi.
#DR1 – giornata 1
Santa Rita Taranto 47
New Gen Martina 60
(12-12, 20-27, 31-43)
Santa Rita Taranto
Conforti 13, Renelli ne, Zicari P. 6, Fanizzi , Minelli, Argentiero 2, Bitetti 10, Pentassuglia 3, Lavezzari 9, De Sousa 4, Bianchi, Mandrillo
All. Mineo. Ass Zicari N. e Simonetti
New Gen Martina
Liaci 7, Fedele, Ragusa 3, Imsandt 17, Devito ne, Sperti15, Russo ne, Pazzarelli 8, Valzani 10, Angelini ne, Marangi ne.
All. Leale
risultati prima giornata e classifica qui: www.playbasket.it
(Divisione Regionale 1 Puglia – girone B)
CALENDARIO GIRONE D’ANDATA
Sabato 18 ottobre 18:30
Seagulls Monopoli
Santa Rita Taranto
Sabato 25 ottobre 18:00
Santa Rita Taranto
Cus Bari
Domenica 2 novembre 18:30
Magna Grecia B. Academy
Santa Rita Taranto
Sabato 8 novembre 18:00
Santa Rita Taranto
Duma Bari
Sabato 15 novembre 19:30
Angiulli Bari
Santa Rita Taranto
Domenica 23 novembre 18:30
Atletica Basket Putignano
Santa Rita Taranto
Sabato 29 novembre 18:00
Santa Rita Taranto
Invicta Brindisi
Domenica 7 dicembre 18:30
Basket Bernalda
Santa Rita Taranto
Giovedì 11 dicembre 20:00
Santa Rita Taranto
Carovigno Basket
Domenica 21 dicembre 18.30
Virtus Galatina
Santa Rita Taranto