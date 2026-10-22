Santa Rita sconfitta a Galatina

Sconfitta amara per la Santa Rita Taranto, che nella seconda giornata

del campionato di Divisione Regionale 1 cade sul parquet della Virtus Basket Galatina con il punteggio di 81-77, al termine di una gara caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e decisa soltanto negli ultimi possessi.

La formazione tarantina, in campo senza i due pivot titolari, disputa un’ottima prima metà di gara dimostrando solidità, intensità e buone soluzioni offensive.

Dopo un avvio sprint (11-1) Taranto subisce il ritorno dei salentini ma tiene strette le redini chiudendo il primo quarto avanti sul 22-15 e mantenendo il primato parziale anche all’intervallo lungo (37-30).

Due tempi di gioco davvero buoni per i ragazzi di coach Mineo, rapidi in transizione e pressanti in difesa.

Il rientro dagli spogliatoi, però, si rivela particolarmente complicato.

Galatina piazza un parziale di 10-0 e ribalta l’inerzia della partita.

Santa Rita Taranto ha il merito di non disunirsi e riprende a macinare (43-43).

Il terzo periodo si chiude sul 58-58.

Poi, ad inizio quarto periodo, Galatina piazza un altro 10-0, portandosi sul 68-58 e costruendo un margine che alla lunga si rivelerà determinante. Santa Rita accusa infatti il contraccolpo, paga alcune scelte offensive affrettate… ma continua a lottare tornando fino al 73-70 a 4’37” dalla sirena.

Nel finale, tuttavia, i padroni di casa riescono a gestire il vantaggio, respingendo i tentativi di rimonta dei tarantini.

Il divario torna sul +8 (78-70) con SantaRita trova ancora le energie per riaprire la contesa e arriva fino all’81-77, a soli 22 secondi dalla fine.

Ma il tentativo di completare la rimonta non va a buon fine, complice anche la fretta di risolvere.

Resta il rammarico per un risultato che, alla luce dell’ottimo approccio iniziale e della capacità di reagire alle difficoltà, sarebbe potuto essere diverso.

La prestazione ha comunque evidenziato segnali positivi, ma anche aspetti sui quali lavorare, soprattutto nella gestione dei momenti chiave.

PROSSIMA GARA

Sabato 24 OTTOBRE i ragazzi di Stefano Mineo torneranno in campo davanti al proprio pubblico: al PalaFiom arriverà la Pielle Matera per la terza giornata di campionato.

La palla a due è fissata alle ore 18:00 al Palafiom. Ingresso libero

tabellino ultima gara giocata

VIRTUS GALATINA 81

SANTA RITA TARANTO 77

Parziali: 15-22, 15-15, 28-21, 23-19.

Santa Rita Taranto:

Goi 19, Minelli, Bianchi 12, Sanchez 14, Voltasio, Augenti, Zicari P., Tomic 29, Gaetano, Mirabile 3, Fede. All: Mineo, ass. Zicari N.