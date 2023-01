Santa Rita Basket: bilancio Under di mezza stagione, parla coach Leale

“Siamo al giro di boa: il bilancio è positivo e c’è ottimismo per i prossimi mesi”!

Nicola Leale è il responsabile tecnico del settore giovanile dell’Anspi Santa Rita Taranto. Dagli 11 ai 19 anni, ragazze e ragazzi sono affidati alla cura tecnica e alla preparazione atletica di uno staff coordinato dal coach che oggi traccia una linea di mezza stagione.





Cominciamo dall’Under 13 affidata ad un maestro dei fondamentali della pallacanestro, Sandro Albanese. “E’ la categoria di passaggio dalle basi del gioco al gioco vero e proprio – spiega Leale – anni delicati e importanti per la crescita generale. Un gruppo corposo, entusiasta, frutto dell’importante lavoro svolto sino all’anno scorso nel settore minibasket con i coach Giovanni Menga e Giuseppe Chiloiro. Il campionato è in corso, a giugno analizzeremo dati oggettivi sull’avanzamento del percorso. A questa età la vittoria e la sconfitta sono elementi secondari”. Gli Under 13, come tutti i gruppi del settore giovanile della Santa Rita Taranto, si ritrovano sul parquet quattro volte alla settimana. “Una frequenza importante in cui la società del presidente Felice Zicari crede molto – evidenzia Leale – è una quantità di lavoro destinata ad alimentare la qualità sportiva dei nostri ragazzi”. ’Under 14 di coach Mario Buccoliero prosegue intanto il lavoro intrapreso nella scorsa stagione. “Un gruppo con individualità interessanti e che sul piano generale sta registrando notevoli miglioramenti” spiega Leale.

Un’altra novità, forse tra le più rilevanti di questa stagione, riguarda proprio gli Under 13 e gli Under 14 che si avvalgono (anch’essi come i più grandi) di un preparatore fisico. E’ Alessio Giuffrè che fa capo al prof Mimmo Santarcangelo, responsabile del settore fisico-atletico della società. Un punto di eccellenza del settore giovanile della Santa Rita Taranto. C’è poi l’Under 17: è allenata da coach Ciccio Simonetti, dirigente storico della Santa Rita Basket e da quest’anno anche allenatore federale. “Una squadra coesa che cresce a vista d’occhio – sostiene Leale – si tratta inoltre di un gruppo numeroso: tutti motivati, proprio come il loro coach. Ragazzi destinati a migliorarsi…”. La squadra femminile Under 19 di coach Nico Zicari opera in collaborazione con la Dinamo Taranto (Serie C). “Ragazze determinate e affiatate. Un’altra bella realtà che viene da lontano trovando importanti conferme”.

L’Under 19 maschile è frutto della collaborazione con la Virtus Taranto. E’ la squadra che Nicola Leale allena. “Giochiamo nel campionato Platino, massima espressione tecnica pugliese della categoria. Adesso siamo terzi” spiega il coach. “La collaborazione con la Virtus prevede inoltre la presenza di alcuni nostri Under 17 nella squadra di Eccellenza che indossa la canotta orange. Abbiamo unito le forze tarantine in queste due categorie – evidenzia – per essere competitivi e di prospettiva, nel nome di una collaborazione che esalta il desiderio di garantire ai nostri giovani una crescita generale, misurandoci su due fronti, ogni settimana, con avversari di buon livello”.

L’Under 19, inoltre, è il serbatoio dal quale attinge coach Menga (assistente Voltasio) per il campionato di serie C maschile. “L’anno scorso gli Under sono stati protagonisti della salvezza conquistata ai playout – ricorda Leale con orgoglio – raggiungere l’obiettivo stagionale con l’apporto dei ragazzi cresciuti in casa è stata una vittoria della società e dell’intero staff tecnico. E’ del resto l’augurio che qualsiasi realtà sportiva deve farsi: avviare e allenare ragazzi… e poi ritrovarseli protagonisti in prima squadra! E’ il compito di un Settore Giovanile: far crescere… per crescere ancora”.