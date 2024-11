Venerdì 22 novembre, Santa Cecilia in Swing a Mercato Nuovo, a Porta Napoli, Taranteo. A partire dalle 20.30 serata di ballo e socialità in collaborazione con l’associazione Be Swing. I ballerini più esperti ed i semplici curiosi, potranno scendere in pista per mettere in pratica gli insegnamenti, per affinare la propria tecnica ma anche solo per trascorrere una serata all’insegna del sorriso e del divertimento.







Be Swing è un’associazione di Taranto che promuove lo stile di danza e musica Swing Lindy Hop attraverso corsi di ballo, workshop, eventi vintage e festival in tutta la Puglia e si propone di diffondere la cultura dello swing come un vero e proprio stile di vita. Alla base c’è una vera e propria cultura del vintage e della danza anni ’30 ’40 e ’50 che rispecchia l’evoluzione sociale e culturale, un po’ sbarazzina e con quel tocco di malizia, che ha accompagnato gli anni d’oro del XX secolo.

Durante la serata sarà ospitato il banchetto della LAV Taranto con le sue pettole ed i panettoni artigianali bio e 100% veg, il cui ricavato sarà destinato alle attività sul territorio a favore dei nostri amici animali. Sarà inoltre possibile firmare la petizione per chiedere al presidente Giorgia Meloni, al ministro Matteo Piantedosi, e ai presidenti di Camera e Senato di emanare una legge che vieti i botti a livello nazionale.