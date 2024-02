Sanremo, seconda serata: Giorgia, lezione di canto

Ieri quindici cantanti sul palco, stasera gli altri quindici. Giudizi affidati a radio e televoto. La prima serata aveva interrogato la sala stampa.

Geolier – ‘I p’ me, tu p’ te’

Irama – Tu no

Annalisa – Sinceramente

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta Gold

Questi i primi cinque classificati della seconda serata del Festival, non bella come la prima e segnata dal ballo del qua qua che Fiorello e Amadeus non sembra siano riusciti a far piacere ad un Travolta … apparso poco travolto e fuori contesto.



La classe e la voce di Giorgia – brava anche come padrona di casa d’occasione, naturale e a suo agio nel ruolo – hanno però regalato minuti di ormai rarissime sonorità e voce, per non dire del pathos infuso da Allevi che ha commosso il teatro e ha realmente bucato lo schermo. Bella l’idea di far presentare i cantanti che si esibiscono dai colleghi in gara. Stasera appuntamento n.3 con gli altri 15 artisti in scaletta. Come ieri, voteranno radio e televoto.