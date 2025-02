Sanremo, la serata delle cover con punte di 18 milioni di spettatori

Record assoluto per la serata che il Festival di Sanremo dedica alle cover e ai duetti dei cantanti in gara (tra loro o con ospiti speciali). In copertina, Raiplay dove è possibile vedere tutto il Festival, minuto per minuto.

Per la cronaca, la classifica delle cover non inciderà sul risultato finale di questa sera. Ieri ha comunque vinto Giorgia che con Annalisa ha cantato Skyfall. La serata è stata seguita da una media di 13.187.000 spettatori (70.4% di share). Sanremo Start 13.223.000 spettatori (55.7%). La prima parte del festival 16.224.000 spettatori (68.9%), con punte che hanno toccato i 18 milioni; la seconda parte 9.560.000 spettatori (73.7%).

Stasera sarà resa nota la classifica generale provvisoria, seguiranno le esibizioni di ttuti i cantanti in gara. A fine serata, i primi cinque (annunciati non in ordine di arrivo temporaneo) si giocheranno la vittoria finale di Sanremo 2025. Voteranno la sala stampa (33%), le radio (33%) e il televoto (34%).

qui tutto il festival, video per video