San Giorgio Ionico, ecco la Festa del Grano

Protagonista sarà il grano che, simbolo di abbondanza e di fecondità, rappresentava l’elemento principale della dieta mediterranea, oggi alla moda e valorizzata dai dietologi, un tempo l’unica che si poteva permettere chi coltivava la terra. Sarà una grande festa nell’aia per far ritornare indietro nei secoli bambini, ragazzi e famiglie, quando la mietitura era il momento gioioso dopo un anno di duro lavoro nei campi.

Il Comune di San Giorgio Jonico organizza la “Festa del Grano”, con il patrocinio del Gal Magna Grecia e in collaborazione con Masseria Feudo e l’associazione Isonomia. L’appuntamento, con ingresso libero e gratuito, è per le 18.00 di venerdì 28 giugno nella Masseria Feudo, sulla strada provinciale per Raccaforzata, a San Giorgio Jonico. Media partner oraquadra.info.

La “Festa del grano” inizierà con una dimostrazione di mietitura all’antica con la falce, mentre la mietitrebbia formerà le rotoballe che saranno poi utilizzate come sedute e tavoli per una degustazione enogastronomica a cura della Pro Loco e dell’Arci di San Giorgio, con i prodotti della Masseria Feudo e del panificio “Bakery” di San Giorgo Jonico.

Ci saranno musica, canti e danze popolari mentre tutto intorno, per i bambini, laboratori di pasta a cura dell’associazione Diversamente Giovani, e di panificazione a cura di Antonio Fumarola di “Bakery” che, al termine della manifestazione, consegnerà ai partecipanti in contenitori nominativi la pasta di pane preparata in modo per possano poi cuocerla a casa. Intorno ci sarà la mostra della pittrice Rosaria Piccione che dipingerà opere ispirandosi al momento. La poetessa Anna Marinelli presenterà un suo libro di ricette tradizionali. Sfileranno, inoltre, bambini che indosseranno abiti con i simboli del grano e dell’antica mietitura.

Dopo i saluti istituzionali di Cosimo Fabbiano, sindaco di San Giorgio Jonico, e di Luca Lazzaro, presidente Gal Magna Grecia, moderati da Angela Roberti, interverranno Marta Sibilla, assessore comunale alla Promozione del Territorio, Teodoro Ripa, proprietario di Masseria Feudo, e la nutrizionista Valentina Spagnulo. Con il coordinamento della progettista Maria Teresa Marangi dell’Associazione Isonomia, la “Festa del Grano” vede la collaborazione delle Istituzioni, il Comune di San Giorgio e il Gal Magna Grecia, di una azienda prestigiosa come Masseria Feudo che ospiterà l’evento, della comunità e del mondo dell’associazionismo locale.