San Cataldo, variazioni bus urbani ed extraurbani

In occasione dei festeggiamenti di San Cataldo, Patrono di Taranto, venerdì 8 maggio si svolgerà la tradizionale processione a mare, con conseguente interruzione del traffico veicolare sul Ponte Girevole, nonché sul Lungomare Vittorio Emanuele III, ove si svolgerà la Fiera di San Cataldo.

Con Ordinanza della Polizia Locale n° 280 del 04/05/2026 sono state disposte interdizioni alla sosta e al transito veicolare. Pertanto, i percorsi delle linee urbane e suburbane saranno modificati:

Di seguito i dettagli sulle variazioni dei percorsi per le linee urbane e suburbane previste per la giornata di venerdì 8 maggio:

Venerdì 8 Maggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00

LINEE DA PORTO MERCANTILE/TAMBURI – Direzione Città Nuova: da Via Margherita svoltano a sx su via Anfiteatro e a dx su via Giovinazzi. Le linee 3 – 5 – 6 svoltano a sx sul Lungomare Vittorio Emanuele III, tutte le altre svoltano a sx su via Principe Amedeo e riprendono i consueti percorsi.

Venerdì 8 Maggio dalle ore 17:00 e fino a cessate esigenze

Linea 1/2 (direzione CIMINO): da Stazione FF.SS., Porto Mercantile, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, Porte dello Ionio, Park Cimino.

Linea 1/2 (direzione TAMBURI): da via Cugini svolta a sx su via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via Cesare Battisti, via Rondinelli – Ponte Punta Penna – imbocca Cavalcavia – Stazione FF.SS. e prosegue sul consueto percorso.

Linea 3 (direzione CIMINO): da Stazione FF.S., Porto Mercantile, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante e prosegue sul consueto percorso fino a Park Cimino.

Linea 3 (direzione TAMBURI): da via Oberdan svolta a dx per via Minniti, a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via Cesare Battisti, via Rondinelli – Ponte Punta Penna, Cavalcavia – Stazione FF.SS. e prosegue sul consueto percorso.

Linea 5 (direzione CIMINO – MARGHERITA – CIMINO): da via Crispi svolta a sx per via Oberdan fino a P.za Ebalia dove termina la corsa di andata e riprende quella di ritorno su percorso invariato.

Linea 6 (direzione LAGO DI NEMI/TA 2): da Stazione FF.SS., Porto Mercantile, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante e riprende il consueto percorso.

Linea 6 (direzione PORTO MERCANTILE): da via Crispi svolta a dx per via Oberdan, a sx per via Minniti, a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via Cesare Battisti, via Rondinelli – Ponte Punta Penna, Cavalcavia – Stazione FF.SS. e prosegue sul consueto percorso.

Linea 8 (direzione SALINELLA): da Porto Mercantile, stazione FF.S, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia e riprende il consueto percorso secondo l’OdS vigente.

Linea 8 (direzione PORTO MERCANTILE): da via Minniti svolta a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via Cesare Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna e prosegue sul consueto percorso.

Linee 16 – 20 – 28 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via C. Battisti, a dx V.le Magna Grecia e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 14 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia, a dx V.le Magna Grecia per riprendere il consueto percorso.

Linea 14 (direzione PORTO MERCANTILE): da via Minniti svolta a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via Cesare Battisti, via Rondinelli – Ponte Punta Penna, Cavalcavia – Stazione FF.SS. e prosegue sul consueto percorso.

Linea 16 – 27 (direzione PORTO MERCANTILE): da via Cugini svolta a sx su via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via Cesare Battisti, via Rondinelli – Ponte Punta Penna, Cavalcavia – Stazione FF.SS. e prosegue sul consueto percorso.

Linea 21 (direzione PORTO MERCANTILE): da via Oberdan svolta a dx per via Minniti, a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via Cesare Battisti, via Rondinelli – Ponte Punta Penna, Cavalcavia – Stazione FF.SS. e prosegue sul consueto percorso.

Linea 20 – 28 (direzione PORTO MERCANTILE): da via Minniti, svolta a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx via Cesare Battisti, via Rondinelli – Ponte Punta Penna, Cavalcavia – Stazione FF.SS. e prosegue sul consueto percorso.

Linee 21 – 27 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), V.le Virgilio per riprendere i rispettivi percorsi.

Linea PARK & RIDE – Democrate: SOPPRESSA

Corse “APPIA”: seguiranno il percorso via Ponte di Punta Penna previsto per le rispettive linee di riferimento (1/2 – 3, ecc.).

Personale aziendale provvederà ad installare la fermata provvisoria di via Leonida e ad organizzare presidi nei punti cruciali di deviazione dei bus.

Saranno inoltre apposti avvisi per l’utenza e messaggi di avviso sulle paline “intelligenti” in relazione alle deviazioni indicate e sulle fermate temporaneamente soppresse per effetto del mancato passaggio.

San Cataldo, agevolazioni sosta al Borgo per residenti e abbonati

Inoltre, in considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto ricadenti nelle zone A, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini ricadenti in tali zone, nella giornata del 08 Maggio 2026 i titolari di permesso per residenti zona A e gli abbonati per la zona A e sotto zona A, potranno parcheggiare la propria autovettura sia in zona A che B.