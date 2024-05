Taranto, variazioni bus e sosta in occasione di San Cataldo. Posti esauriti su Clodia e Adria

Per i festeggiamenti programmati per San Cataldo, a Taranto, mercoledì 8 maggio dalle ore 17.00 alle 24.00 sarà interrotta la circolazione veicolare sul ponte girevole. In occasione del passaggio della processione a mare, è inoltre prevista un’apertura straordinaria:

tutte le linee degli autobus di Kyma Mobilità che transitano per il Ponte Girevole, dunque, già a partire dalle ore 12.00 subiranno variazioni ai percorsi utilizzando il Ponte Punta Penna (dettaglio sul sito www.kymamobilita.it). Il traffico veicolare sarà interrotto anche sul Lungomare Vittorio Emanuele III dove si terrà la Fiera di San Cataldo.



Nelle giornate di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 maggio, inoltre, il traffico veicolare sarà interrotto sul Lungomare Vittorio Emanuele III dove si terrà la Fiera di San Cataldo.

Pertanto, spiegano da Kyma Mobilità, in considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo umbertino ricadenti nelle zone A – B – C, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini ricadenti in tali zone, i queste tre giornate i titolari di permesso per residenti zona A, zona B e zona C e gli abbonati per la zona A, la zona B, la zona C e la zona A+B potranno parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, purchè ricadenti in una delle vie racchiuse nelle zone A – B – C.

“Si informa, infine – si legge ancora nella nota di Kyma Mobilità – che la prevendita per i biglietti per assistere alla processione a mare di San Cataldo da bordo delle due motonavi di Kyma Mobilità, la Clodia e l’Adria, ha registrato un importante “tutto esaurito”. Ricordiamo a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto che la partenza delle due motonavi avverrà inderogabilmente alle ore 19.00 di mercoledì 8 maggio, dall’imbarcadero di piazzale Democrate, dove c’è un’ampia disponibilità di parcheggi, l’imbarco dei passeggeri inizierà invece alle 18.30. Essendo bloccato dalle ore 17.00 il traffico veicolare sul Ponte Girevole, si consiglia di utilizzare il Ponte Punta Penna per raggiungere il Piazzale Democrate”.