San Cataldo, percorsi bus e aree di sosta: informazioni utili

In occasione dei festeggiamenti di San Cataldo, nelle giornate di giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 maggio i percorsi degli autobus subiranno alcune deviazioni (dettaglio su sito www.kymamobilita.it). In considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto ricadenti nelle zone A in occasione dei Festeggiamenti per San Cataldo, inoltre, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini ricadenti in tali zone, viene disposto che nelle giornate di 9 maggio e di sabato 10 maggio 2025, i titolari di permesso per residenti zona A e gli abbonati per la zona A e sotto zona A possano parcheggiare la propria autovettura sia in zona A che B.

Inoltre, in occasione delle celebrazioni del patrono, l’Amministrazione Comunale attiverà, di intesa con la Marina Militare, le aree di sosta gratuita presso la ex Stazione Torpediniere e la Caserma Mezzacapo con oltre 400 posti/auto. Giovedì 8 maggio e venerdì 9 maggio le due aree saranno disponibili dalle ore 16.00 alle ore 24.00, mentre sabato 10 maggio dalle 16.00 alle ore 01.00 del giorno seguente.

Ricordiamo che l’accesso per la ex Stazione Torpediniere è ubicato alla fine della Rampa Leonardo da Vinci a cui si accede da Via Roma, in pratica la strada in discesa che porta alla banchina del Canale navigale dal lato del Borgo umbertino: negli orari di apertura in questa area di parcheggio Kyma Mobilità metterà a disposizione degli automobilisti un servizio gratuito di bus navetta che collega nei due sensi l’area parcheggio con l’ingresso dell’infrastruttura.