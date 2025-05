San Cataldo, la processione a mare vissuta a bordo di Clodia e Adria. Come prenotarsi

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Cataldo, com Kyma Mobilità c’e l’opportunità di seguire la suggestiva processione a mare del Santo Patrono a bordo di una motonave che si pone sulla scia di Nave Cheradi sulla quale ci sarà la statua di San Cataldo.

Anche quest’anno Kyma Mobilità metterà a disposizione entrambe le sue motonavi, Clodia e Adria.

Il biglietto costa 15 euro, per i minori di sei anni è gratuito, ed è possibile acquistarlo presso l’Ufficio vendite, in via D’Aquino n.21 (099.4526785), presso le rivendite Kyma Mobilità autorizzate al Servizio Idrovie (elenco sul sito), non a quelle solo degli autobus, e online nella Sezione Idrovie del sito www.kymamobilita.it e a quella dell’App “KYMA” scaricabile gratuitamente.

L’imbarco dei passeggeri avverrà, a partire dalle ore 18.30 di giovedì 8 maggio, dall’imbarcadero di Piazzale Democrate, dove c’è disponibilità di parcheggi; durante l’escursione una guida illustrerà ai passeggeri le tradizioni tarantine legate al culto di San Cataldo.

La motonave attraverserà il Canale Navigabile passando sotto il Ponte Girevole e di fianco al Castello Aragonese, per poi raggiungere il Molo Sant’Eligio dove si aspetterà la partenza di Nave “Cheradi”, con la statua di San Cataldo a bordo, che sarà seguita dalle motonavi di Kyma Mobilità.

Dopo le operazioni di sbarco della statua del Santo patrono sulla banchina del Castello Aragonese, da dove riprenderà la processione via terra, le motonavi raggiungeranno il Piazzale Democrate dove avrà termine l’escursione. Tutte le info su www.kymamobilita.it.