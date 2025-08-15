Salento Folk Festival, il programma sino al 6 settembre

Prosegue la settima edizione del Salento Folk Festival, il programma itinerante nelle località pugliesi.

Come ha spiegato Sabrina Sicara, presidente dell’associazione Apulia Face Aps che organizza la manifestazione «il Salento Folk Festival è un viaggio che, attraverso concerti eventi, escursioni in barca sagre e feste patronali, fa conoscere la cultura, la storia, le tradizioni e il folklore della Puglia; le nostre manifestazioni, inoltre, vedono crescere da un lato il numero degli artisti di livello che si esibiscono, da un altro i giovani talenti emergenti che utilizzano la vetrina del festival come trampolino di lancio».

Domenica 17 agosto, in piazza Unicef ad Avetrana, ci sarà una tappa del Top Dj Contest, una vera gara tra Dj, con professionisti della consolle che in sei serate si disputano il trofeo finale; progetto ideato da Gea di Torricella da Damiano e Luigi del Comitato Festa Torricella, sarà soprattutto una “gara spettacolo” dedicata ai più giovani per farli ballare con tanta buona musica.

Mercoledì 20 agosto, nella piazzetta della Chiesa Madre di Avetrana, si terrà la XXV edizione di “Griot Storie di Cantastorie P40” con la mostra d’arte di Pasquale Scarciglia e la mostra fotografica di Piercarmine Masilla; durante la serata sarà possibile visitare la Chiesa Madre, il Torrione, le Cappelle e il Museo della Casa Contadina, e ci sarà l’apecar di Taberna Libraria e degustazione di prodotti tipici.

Domenica 24 agosto, nella piazzetta della Chiesa Madre di Avetrana, si terrà ‘Vibrazioni Vestite d’Autore’, una serata tra recitazione moda e musica che, tra l’altro, vedrà il maestro pianista concertista Pierluigi Orsini accompagnare le creazioni di Caba Sartoria.

Mercoledì 27 agosto a Campomarino di Maruggio è in programma la “Notte Pugliese” con protagoniste le storie di Ronde popolari, una serata tra incontri, degustazioni e musiche popolari di oltre venti artisti con la condivisone a tavola.

Sabato 30 agosto a Laterza ci sarà, nella Valle degli Asini, una giornata intera alla scoperta delle bellezze del territorio, tra escursioni, laboratori di sapone e momenti di festa, in particolare il “Carnea Fest”, ovvero il “capocanale” che, coordinato da Nadia Giannico, in mezzo alla campagna prevede musica popolare e degustazioni.

Sabato 6 settembre, nel cuore del Parco Archeologico di Manduria, ci sarà la Festa delle Giuggiole che, creata da ‘Spirito Salentino’ e accompagnata dal Salento Folk Festival con la musica dei “Mantici”, prevede anche la visita notturna nel Parco e una grande festa.