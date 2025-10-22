Basket, Sport
Sabato al Palafiom Santa Rita Taranto-Cus Bari
Sabato prossimo 25 ottobre, palla a due ore 18, Santa Rita Basket Taranto ospita al Palafiom il Cus Bari. Si tratta del terzo turno del campionato di Divisione Regionale 1 Puglia – girone B (nella foto di A.Castellaneta il capitano della Santa Rita, Pio Zicari).
I ragazzi di coach Mineo domenica scorsa hanno perso sul parquet del Seagulls Monopoli (88-74) al termine di una gara condotta in sostanziale equilibrio per 30 minuti, prima di cedere nel quarto periodo quando il break imposto dai padroni di casa,
in serata di grazia dalla distanza, è risultato fatale.
Per la cronaca, un acciacco ha costretto il centro Bitetti in panchina nella seconda parte di gara così come, dopo appena due minuti di gioco, il nuovo arrivato in casa Santa Rita, il play Pietro D’Annunzio, ha dovuto fare i conti con un infortunio.
In attesa di valutare la condizione dei due cestisti, la squadra ha già ripreso gli allenamenti al Palafiom in vista del derby con i biancorossi universitari tra i quali quest’anno milita l’ex Santa Rita Luca Cianci.
I ragazzi di Mineo sono chiamati a reagire con convinzione alle sconfitte patite contro due delle favorite per la vittoria finale (Martina e Monopoli) palesando virtù da cui ricominciare ma anche l’esigenza di un’opportuna messa a punto di avvio stagione…
… per la quale lo staff tecnico sta lavorando da ieriin vista delle prossime, fondamentali, settimane di gara.
La stagione è lunga, la DR1 è un campionato complicato (prima fase e playoff) e anche per questo tutto ancora da affrontare.
Appuntamento a sabato 25 ottobre, ore 18, Palafiom.
Ingresso libero.
tabellino ultima gara giocata
SEAGULLS MONOPOLI 88
SANTA RITA TARANTO 74
(23-20; 40-34; 57-50)
Seagulls Monopoli
Tanzi 7, Pavone 19, Sorino, Moschettini 5, Magarinos 18, Formica 9, Carone, Marchello, Rollo 22, Casato 8.
All.: Morè
Santa Rita Taranto
Minelli 5, Argentiero 1, De Sousa 17, Bianchi 3, D’Annunzio 2, Lavezzari 9, Zicari 7, Pentassuglia 7, Bitetti 6, Mandrillo 7, Conforti 10, Fanizzi.
All.: Mineo
CALENDARIO GIRONE D’ANDATA
Sabato 25 ottobre 18:00
Santa Rita Taranto
Cus Bari
Domenica 2 novembre 18:30
Magna Grecia B. Academy
Santa Rita Taranto
Sabato 8 novembre 18:00
Santa Rita Taranto
Duma Bari
Sabato 15 novembre 19:30
Angiulli Bari
Santa Rita Taranto
Domenica 23 novembre 18:30
Atletica Basket Putignano
Santa Rita Taranto
Sabato 29 novembre 18:00
Santa Rita Taranto
Invicta Brindisi
Domenica 7 dicembre 18:30
Basket Bernalda
Santa Rita Taranto
Giovedì 11 dicembre 20:00
Santa Rita Taranto
Carovigno Basket
Domenica 21 dicembre 18.30
Virtus Galatina
Santa Rita Taranto