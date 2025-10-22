Skip to main content

Sabato al Palafiom Santa Rita Taranto-Cus Bari

Sabato prossimo 25 ottobre, palla a due ore 18, Santa Rita Basket Taranto ospita al Palafiom il Cus Bari. Si tratta del terzo turno del campionato di Divisione Regionale 1 Puglia – girone B (nella foto di A.Castellaneta il capitano della Santa Rita, Pio Zicari).

I ragazzi di coach Mineo domenica scorsa hanno perso sul parquet del Seagulls Monopoli (88-74) al termine di una gara condotta in      sostanziale equilibrio per 30 minuti, prima di cedere nel quarto periodo quando il break imposto dai padroni di casa,

in serata di grazia dalla distanza, è risultato fatale.


Per la cronaca, un acciacco ha costretto il centro Bitetti in panchina nella seconda parte di gara così come, dopo appena due minuti di gioco, il nuovo arrivato in casa Santa Rita, il play Pietro D’Annunzio, ha dovuto fare i conti con un infortunio.

In attesa di valutare la condizione dei due cestisti, la squadra ha già ripreso gli allenamenti al Palafiom in vista del derby con i biancorossi universitari tra i quali quest’anno milita l’ex Santa Rita Luca Cianci.

I ragazzi di Mineo sono chiamati a reagire con convinzione alle sconfitte patite contro due delle favorite per la vittoria finale (Martina e Monopoli) palesando virtù da cui ricominciare ma anche l’esigenza di un’opportuna messa a punto di avvio stagione…
… per la quale lo staff tecnico sta lavorando da ieriin vista delle prossime, fondamentali, settimane di gara.

La stagione è lunga, la DR1 è un campionato complicato (prima fase e playoff) e anche per questo tutto ancora da affrontare.

Appuntamento a sabato 25 ottobre, ore 18, Palafiom.
Ingresso libero.

tabellino ultima gara giocata

SEAGULLS MONOPOLI 88 

SANTA RITA TARANTO 74

(23-20; 40-34; 57-50)

Seagulls Monopoli

Tanzi 7, Pavone 19, Sorino, Moschettini 5, Magarinos 18, Formica 9, Carone, Marchello, Rollo 22, Casato 8. 

All.: Morè

Santa Rita Taranto

Minelli 5, Argentiero 1, De Sousa 17, Bianchi 3, D’Annunzio 2, Lavezzari 9, Zicari 7, Pentassuglia 7, Bitetti 6, Mandrillo 7, Conforti 10, Fanizzi.

All.: Mineo

CALENDARIO GIRONE  D’ANDATA

Sabato 25 ottobre 18:00 

Santa Rita Taranto 

Cus Bari 

       Domenica 2 novembre 18:30 

       Magna Grecia B. Academy

       Santa Rita Taranto 

Sabato 8 novembre 18:00 

Santa Rita Taranto 

Duma Bari 

       Sabato 15 novembre 19:30 

      Angiulli Bari 

       Santa Rita Taranto 

      Domenica 23 novembre 18:30 

Atletica Basket Putignano 

Santa Rita Taranto 

Sabato 29 novembre 18:00 

Santa Rita Taranto 

Invicta Brindisi 

       Domenica 7 dicembre 18:30 

       Basket Bernalda 

       Santa Rita Taranto 

       Giovedì 11 dicembre 20:00 

Santa Rita Taranto 

Carovigno Basket 

      Domenica 21 dicembre 18.30 

Virtus Galatina 

Santa Rita Taranto

