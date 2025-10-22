Sabato al Palafiom Santa Rita Taranto-Cus Bari

Sabato prossimo 25 ottobre, palla a due ore 18, Santa Rita Basket Taranto ospita al Palafiom il Cus Bari. Si tratta del terzo turno del campionato di Divisione Regionale 1 Puglia – girone B (nella foto di A.Castellaneta il capitano della Santa Rita, Pio Zicari).

I ragazzi di coach Mineo domenica scorsa hanno perso sul parquet del Seagulls Monopoli (88-74) al termine di una gara condotta in sostanziale equilibrio per 30 minuti, prima di cedere nel quarto periodo quando il break imposto dai padroni di casa,

in serata di grazia dalla distanza, è risultato fatale.





Per la cronaca, un acciacco ha costretto il centro Bitetti in panchina nella seconda parte di gara così come, dopo appena due minuti di gioco, il nuovo arrivato in casa Santa Rita, il play Pietro D’Annunzio, ha dovuto fare i conti con un infortunio.



In attesa di valutare la condizione dei due cestisti, la squadra ha già ripreso gli allenamenti al Palafiom in vista del derby con i biancorossi universitari tra i quali quest’anno milita l’ex Santa Rita Luca Cianci.



I ragazzi di Mineo sono chiamati a reagire con convinzione alle sconfitte patite contro due delle favorite per la vittoria finale (Martina e Monopoli) palesando virtù da cui ricominciare ma anche l’esigenza di un’opportuna messa a punto di avvio stagione…

… per la quale lo staff tecnico sta lavorando da ieriin vista delle prossime, fondamentali, settimane di gara.



La stagione è lunga, la DR1 è un campionato complicato (prima fase e playoff) e anche per questo tutto ancora da affrontare.



Appuntamento a sabato 25 ottobre, ore 18, Palafiom.

Ingresso libero.

tabellino ultima gara giocata

SEAGULLS MONOPOLI 88

SANTA RITA TARANTO 74

(23-20; 40-34; 57-50)

Seagulls Monopoli

Tanzi 7, Pavone 19, Sorino, Moschettini 5, Magarinos 18, Formica 9, Carone, Marchello, Rollo 22, Casato 8.

All.: Morè

Santa Rita Taranto

Minelli 5, Argentiero 1, De Sousa 17, Bianchi 3, D’Annunzio 2, Lavezzari 9, Zicari 7, Pentassuglia 7, Bitetti 6, Mandrillo 7, Conforti 10, Fanizzi.

All.: Mineo

CALENDARIO GIRONE D’ANDATA

Sabato 25 ottobre 18:00

Santa Rita Taranto

Cus Bari

Domenica 2 novembre 18:30

Magna Grecia B. Academy

Santa Rita Taranto

Sabato 8 novembre 18:00

Santa Rita Taranto

Duma Bari

Sabato 15 novembre 19:30

Angiulli Bari

Santa Rita Taranto

Domenica 23 novembre 18:30

Atletica Basket Putignano

Santa Rita Taranto

Sabato 29 novembre 18:00

Santa Rita Taranto

Invicta Brindisi

Domenica 7 dicembre 18:30

Basket Bernalda

Santa Rita Taranto

Giovedì 11 dicembre 20:00

Santa Rita Taranto

Carovigno Basket

Domenica 21 dicembre 18.30

Virtus Galatina

Santa Rita Taranto