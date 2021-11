Sabato al Palafiom arriva Agrigento, Cus Jonico chiamato al pronto riscatto

Il CJ Basket Taranto torna al Palafiom dopo la sconfitta di Torrenova. E lo fa in anticipo, sabato prossimo 4 dicembre (palla a due ore 19) per la decima giornata del campionato di serie B 2021/22.

È quindi già partita la prevendita dei biglietti per assistere alla partita tra il CJ Basket Taranto e la Moncada Fortitudo Agrigento seconda forza del girone B. Fino a sabato alle 13 sarà possibile acquistare i biglietti, al costo di 7 euro presso lo store ufficiale rossoblu, Shopping Sport di via Campania angolo Corso Italia.





Possibile acquistare anche su www.liveticket.it – www.liveticket.it/cjbaskettaranto: cliccare sull’evento di sabato prossimo quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 7.70 euro compreso dei costi di prevendita. Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 17.30 circa presso il botteghino del Palafiom.

Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). Si ricorda che si accede al palazzetto solo previa esibizione di green pass o esito negativo del tampone entro le 48 ore precedenti l’evento e in possesso di un documento d’identità valido.