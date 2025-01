Rossoblu vincenti nel calcio a 5

Con una grande prestazione di squadra, la New Taranto Calcio a 5 torna alla vittoria e s’impone per 7-2 sulla Lazio nella prima sfida del 2025, ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A2 Elite. I tre punti conquistati contro la formazione biancoceleste permettono alla squadra di mister Guarino di chiudere, virtualmente, al secondo posto con Itria e Pescara.

Il tecnico degli ionici decide di lanciare subito nella mischia il neoacquisto Grandinetti: l’argentino parte nel quintetto titolare insieme a Lupinella, Bottiglione, Boutabouzi e Chimanguinho. Sono i padroni di casa a imporre il ritmo di gioco: Taranto prova subito a creare grattacapi alla squadra laziale, che si difende in maniera ordinata ma non riesce a contrattaccare. È proprio il volto nuovo a portare in vantaggio i rossoblù: Boutabouzi recupera palla, serve Grandinetti che col destro batte l’estremo difensore Tarenzi. I pugliesi prendono coraggio e raddoppiano con De Risi: altra palla recuperata, taglio del numero 10 e diagonale vincente per il 2-0. Nella ripresa, gli ionici entrano col piglio giusto e calano il tris: un’azione meravigliosa di Bottiglione che, dopo essere partito dalla difesa, scarta due avversari e con un mancino fatato la mette nel sette, portando Taranto sul 3-0. La Lazio si gioca la carta del portiere di movimento ma sono ancora i rossoblù a trovare il gol: lancio di Di Pietro per Chimanguinho, stop spalle alla porta, si porta via un avversario e sinistro per il poker. Pezzin accorcia le distanze sull’azione successiva, ma la compagine di casa è in una serata di grazia: Chimanguinho sale in cattedra e realizza, nel giro di pochi minuti, il gol del 5-1 e del 6-1. Anche Giannace entra sul tabellino dei marcatori mentre, nel finale, Lutta mette la parola fine con il gol del 7-2.

Un successo importante che consente a Bottiglione e compagni di agganciare l’Itria e il Pescara al secondo posto, a quota 22 punti: per effetto della classifica avulsa, gli ionici sono quarti nel piazzamento alla 13^ giornata di campionato, utile per stabilire gli accoppiamenti per la Coppa Italia di Serie A2 Elite. I rossoblù, nella competizione, affronteranno la Polisportiva Futura al PalaMazzola nel match del prossimo 11 febbraio. Intanto, in campionato, sabato 18 gennaio alle 15 la New Taranto tornerà in campo, sempre in casa, contro il Città di Melilli. (FOTO VANNI CAPUTO, diffusa dall’uficio stampa della società New Taranto).