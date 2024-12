Rossoblu sconfitti anche a Monopoli…

Il derby tra Monopoli e Taranto non produce sorprese. I biancoverdi vincono nettamente e per i rossoblu sembra notte fonda. E’ la quinta sconfitta consecutiva e s’incastra in un periodo davvero delicato, in attesa di notizie definitive sul passaggio di proprietà…

Oggi la partita è finita 4-0 per i padroni di casa (tre gol nei primi 25 minuti..) . Il Taranto, che di punti sul campo ne ha conquistati 13 e ancora oggi con quel “bottino” sarebbe in piena lotta salvezza nel girone C della Lega Pro, attualmente è ultimissimo a quota 3 a causa della penalizzazione subìta per le note ragioni amministrative (-10).