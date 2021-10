Rossoblu in casa dell’imbattuto Catanzaro: statistiche e probabili formazioni

A Catanzaro- domani alle 14.30 – per una di quelle partite che contano anche perchè rimandano al passato suggestivo e agonisticamente glorioso. Sfida tra buone squadre, sfida tra grandi città. Sfida tra Puglia e Calabria, insomma una bella domenica di calcio per i colori rossoblu che da due mesi stanno riassaporando, a testa alta, il mondo dei prof (nell’immagine di copertina Giovinco, ex di turno – foto Aurelio Castellaneta).

Il Taranto delle utlime prestazioni (tre 0-0 consecutivi) non ha convinto come invece aveva ben fatto in avvio di stagione. Ma è pur sempre una squadra che giunge da quattro risultati utili, che prende pochi gol (3) anche se ne ha fatti appena 7. Andamento regolare con all’orizzonte, non va dimenticato mai, la salvezza come traguardo da tagliare quanto prima.





Mister Laterza domani a Catanzaro avrà l’occasione per confermare il carattere di un gruppo che al momento è tra i più difficili da affrontare nel girone C della serie C.

Il Catanzaro è secondo in classifica con 14 punti (uno in più del Taranto). Domenica scorsa ha vinto in casa della Paganese e arriva da un filotto di risultati niente male (procedendo a ritroso: 3-1 sull’Andria, 0-0 ad Avellino, 1-1 col Catania, 0-0 a Palermo, 1-1 col Potenza, 0-0 a Picerno e al debutto 3-1 sul Francavilla). I giallorossi non hanno mai perso (come il Bari) vantano 3 vittorie e 5 pareggi, con 10 gol fatti e 5 subiti. Squadra tosta. I precedenti ufficiali sono storicamente 20: 11 vittorie per i giallorossi, 1 per i rosoblu e 8 pareggi.

PROBABILI FORMAZIONI di domani nona giornata serier C – girone C, 17 ottobre 2021

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Fazio, Scognamillo, Martinelli; Rolando, Welbeck, Verna, Carlini, Vandeputte, Bombagi, Cianci. Allenatore: Calabro

Taranto (4-3-3): Chiorra, Zullo, Riccardi, Benassai, Ferrara, Civilleri, Marsili, Labriola, Giovinco, Saraniti, Mastromonaco. Allenatore: Laterza