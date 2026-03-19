Rosso Primitivo, il “monologo operaio” di Aldo L’Imperio sul palco del Turoldo di Taranto

Domenica 29 marzo la prima del nuovo lavoro teatrale di Aldo L’Imperio, un monologo che si preannuncia davvero interessante. Sul palco del Turoldo di Taranto, la Compagnia Teatrale “La Cricca A.p.S. debutta così con il suo nuovo spettacolo.

“Rosso Primitivo” è il titolo di un atto unico italo-dialettale dal sottotitolo “Come per tutte le cose belle della vita”. Rosso Primitivo non è solo il colore di un vino che scalda l’anima, è la tinta di una vita spesa tra le gru, le bitte e i vicoli di una città che è cambiata troppo in fretta.

LA STORIA

Il protagonista è un uomo ‘di una volta’, un operaio che sa come si ripara il mondo ma non ha imparato a difendersi dalla crudeltà gratuita del presente. Chiuso nel suo appartamento, trasforma la solitudine in un palcoscenico: rievoca amori lontani, parla ai compagni scomparsi e ci consegna un ritratto ironico, lucido e a tratti doloroso di chi si sente straniero in casa propria. Un racconto fatto di oggetti e di cuore, dove la nostalgia non è resa, ma resistenza.

Appuntamentro dunque a domenica 29 marzo 2026 ore 19,00 (ingresso in sala ore 18.00), teatro “Padre Turoldo”, via Laclos ang. via Leonida – Taranto. Posto Unico 10 euro. Prenotazioni anche utilizzando messenger alla Pagina di FB della “Compagnia teatrale la Cricca A.p.S.”

(la foto che pubblichiamo è stata diffusa dalla compagnia teatrale)