Rossetti vince sul ring del Palafiom

Successo di pubblico e di emozioni sabato scorso al Palafiom di Taranto, nel corso di una serata memorabile per la boxe tarantina e per la Quero-Chiloiro che ha voluto far rivivere alla città la gioia che cinquant’anni prima aveva portato il maestro benemerito Vincenzo Quero nella conquista del titolo italiano dei pesi leggeri su Rosario Sanna. Ad onorare questa memoria – e quella del cofondatore della palestra Quero, Domenico Chiloiro, al quale è stato dedicato il memorial del “Città di Taranto”, Giovanni ‘Nino’ Rossetti che ha conquistato il titolo WBA del Mediterraneo contro il serbo Novak Radulovic; talento e boxe da manuale quella di Rossetti. Ricco di incontri il sottoclou. Qui la serata: guarda.

(la foto che pubblichiamo è di Pierfrancesco Lafratta, immagine diffusa dall’ufficio stampa della Quero-Chiloiro)