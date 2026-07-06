Rossetti tricolore nei pesi medi. Esulta la Quero-Chiloiro

🥊 Giovanni Rossetti due volte campione italiano nei pesi medi (la foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa della Pugilistica Quero-Chiloiro).

La boxe tarantina conquista il PalaTiziano a Roma con la vittoria di Rossetti su Faraoni.

Trionfo storico segnato da Giovanni ‘Nino’ Rossetti il 4 luglio al PalaTiziano nella manifestazione per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana, organizzata da FPI, TAF e De Carolis Promotions; il pugile della Quero-Chiloiro è diventato per la seconda volta campione italiano dei pesi medi battendo il romano Francesco Faraoni.

Una gloriosa impresa in cui Rossetti ha superato il suo avversario con una boxe “esemplare”: il verdetto unanime dei giudici lo ha premiato con i punteggi di 97-93 (per due cartellini) e 96-94 (per il terzo).