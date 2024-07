Rossetti e Magrì, sfide internazionali sul ring

Due match professionistici di respiro internazionale targati Quero-Chiloiro Taranto. Giovanni Rossetti e Francesco Magrì incontreranno due ottimi avversari provenienti dall’Ungheria. I pugili della palestra Quero-Chiloiro Taranto affrontano il mondo professionistico attraverso la scuderia Promo Boxe Italia. Entrambi i match costituiranno il clou di due riunioni dilettantistiche tra atleti della Quero-Chiloiro e di altre regioni d’Italia.

ROSSETTI VS GORBICS Il prossimo venerdì, 19 luglio, il primo gong della riunione dilettantistica Quero-Chiloiro/Extra Puglia si terrà in piazza Selene a Marina di Castellaneta. La Settima edizione di “Boxe sotto le Stelle” è promossa dalla Quero-Chiloiro Taranto, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Castellaneta. Con la partecipazione dell’ex pugile “pro”, il locale Stefano Del Tufo, il clou sarà caratterizzato dall’incontro professionistico dei pesi Medi tra il 23enne italo-cubano della Quero-Chiloiro Giovanni “Nino” Rossetti e il 36enne ungherese Gabor Gorbics. Rossetti, al quarto anno da professionista, vanta uno score vincente pari a 13 su 16 match disputati, compreso l’ultimo incontro del 18 maggio scorso in cui, a Faggiano, ha piegato per intervento medico alla quarta ripresa il paraguaiano di residenza americana e con licenza pugilistica maltese Heinrich Coorseen Caceres. Ora Rossetti è chiamato da un nuovo duro banco di prova nei confronti del combattente Gabor Gorbics, professionista da 12 anni, settimo della classifica nazionale ungherese dei Medi: vanta 77 match all’attivo, di cui ne ha vinti 27, 16 dei quali per ko inflitti. nei pesi Medi. Avendo anche il doppio passaporto, Gorbics è campione slovacco nel 2016 ed ha combattuto per il titolo del Nord America, perdendo, nel 2016, contro il campione mondiale WBA, il russo Radzhab Butaev. Inoltre Gorbics ha dato l’assalto al titolo WBO europeo sempre nel 2016, perdendo contro il campione del mondo WBO, l’inglese Liam Williams. Gorbics ha combattuto in tutto il mondo contro grandi atleti come Laszlo Toth, Kerman Lejerraga, Sergej Lubkovic, Armando Alvarez, Asinia Byfield, Shakhram Giyasov, Daniyar Yeleussinov, Gary O’Sullivan, Kieron Conway, Antonio Hoffmann, Aaron McKenna, Volkan Gokcek e Jason Quigley. Da dilettante Gorbics è stato titolare della nazionale ungherese dal 2008 al 2012.

MAGRI’ VS MIZSEI Il terzo avversario da professionista per il ventiseienne tarantino Francesco Magrì sarà un altro “pezzo duro” dell’Ungheria, ossia il Super Welter Gyorgy Mizsei, alias “Super Gusco”. La sfida Magrì-Mizsei, il prossimo sabato 27 luglio, costituirà il match clou della “Faggiano Boxing Night”, in programma in piazza Vittorio Veneto, aperta alle ore 20 dal primo di una decina di sfide dilettantistiche tra la società promotrice dell’evento, Quero-Chiloiro Taranto, contro una squadra di atleti provenienti da altre regioni. Sino al top match tra i professionisti Magrì e Mizsei.

Il tarantino Francesco Magrì, già forte di una carriera dilettantistica costellata dal torneo nazionale azzurrini Junior, dalla conquista al Guanto d’Oro nel 2017, più volte maglia azzurro ai campionati Europei Junior e ai Giochi del Mediterraneo, due volte Campione italiano “Assoluto”, proviene da due vittorie su due match da professionista. Ultimo successo, quello conquistato il 28 giugno scorso sul ring del PalaGhiaccio della vicentina Roana, ai punti, nel durissimo match contro il parmigiano di origini africane Yaya Kone. Ora Magrì affronterà un nuovo tosto avversario come il trentenne Gyorgy Mizsei che vanta un curriculum intenso: primo in classifica nazionale ungherese nei pesi Super Welter, professionista dal 2012 con 76 match all’attivo, di cui ne ha vinti 28 con 15 ko inflitti. Mizsei è stato campione dell’Unione europea nel 2014 ai danni dell’ottimo italiano Brunet Zamora; ha disputato due volte il titolo europeo nel 2014 e nel 2015 contro l’altro grande italiano Emiliano Marsili; ha disputato il titolo WBC Youth Silver nel 2015, il titolo mondiale WBU nel 2018. Mizsei ha combattuto in tutto il mondo contro campioni del calibro d come Scott Harrison, Steve Jamoye, Jean Pierre Bauwens, Derry Mathews, Sandor Martin, Denys Berinchyk, Howik Bebraham, Josh Leather, Dennis Dauti, Maxim Prodan, Bilal Jkitou e Ismat Guliyev. Da dilettante Mizsei ha vinto la medaglia d’argento al Torneo internazionale Golden Glove a Vojvodina nel 2010.