Romanzo di una stagione, Frascella ci riporta ai tempi di Cimpiel… Biondi… Colletta …

E’ uscito “Cimpiel Biondi Colletta – Romanzo di una stagione”, di Claudio Frascella.

E’ il racconto di un campionato di serie B nel quale il Taranto si difende come può. Lotta per non retrocedere: l’ultima occasione è una gara interna, emozionante, fatta di palpitazioni e colpi di scena. Quella formazione è entrata nel cuore e nella storia dei tifosi tarantini, che vedevano in quegli undici titolari, ma anche nei compagni che entravano dalla panchina, una vera squadra, con grandi principi, grande passione, spirito di sacrificio e rispetto per la maglia.

Quella formazione, per l’autore del libro, è una sorta di “Sarti, Burgnich, Facchetti”. I suoi idoli non si battono per la Coppa dei Campioni, ma per salvare la serie B per una città che nella stagione 1972/1973 vive la domenica al Salinella come una vera festa.

La prefazione è di Luigi Ferrajolo. Foto di copertina: Archivio fotografico Vincenzo Di Maggio.

Ci sono volti, situazioni, partite che non dimenticheremo mai. Appartengono alla nostra vita, ai ricordi, alla memoria collettiva. Questa è la storia di una indimenticabile squadra di calcio raccontata da un ragazzino che la segue dai bordi del campo. Fa il raccattapalle, frequenta gli spogliatoi. E’ a contatto con i protagonisti, ne raccoglie le battute, segue gli allenamenti, spesso gioca con loro e sogna di imitarli. Vive il dietro le quinte, soffre per le sconfitte, esulta dopo ogni vittoria. Il Taranto, la squadra del suo cuore, si gioca la serie B. Dentro o fuori. E’ la stagione 1972-73. Si lotta, fino all’ultimo minuto. Il ragazzino – l’autore di questo libro, il testimone della storia – fa rivivere quelle emozioni. Chi c’era, potrà ritrovarle vivide, divertenti, spesso commoventi. I giovani, guardando indietro – è passato più di mezzo secolo – potranno scoprire un altro calcio. Più romantico, più umano, davvero popolare.

Claudio Frascella, giornalista tarantino, ha scritto per Corriere del Giorno di Puglia e Lucania e Nuovo Quotidiano di Puglia.

Ha pubblicato con le riviste musicali nazionali Nuovo sound, Ciao 2001, Magazine/Telesette, Millecanali/Sole 24 Ore. Nel maggio del ’76 il suo debutto alla conduzione di programmi con Studio 100 Radio, attività proseguita con Publiradio, emittenti da lui dirette fino al giugno 2016. Autore di testi, ha collaborato con Radiorai e Radio Montecarlo.

Tutti i suoi titoli sono stati pubblicati da Editrice Scorpione. Esordisce con il romanzo «Quei ragazzi casa chiesa e pallone» (2010). A seguire, «‘U megghie sì tu» (2011), «‘U megghie sì tu – E none le chiacchiere» (2012), «Seduti in quel caffè… Sognando Liverpool» (2014) e «‘U megghie d’u megghie – Nonsoloantologia» (2019). «Cimpiel Biondi Colletta – Taranto e il calcio, romanzo di una stagione» (2025), è il suo sesto libro.