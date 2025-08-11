Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Il lato bello, Libri, Musica
Rivivi l’Estate Leporanese 2025, gli eventi sino al 17 agosto
Continua “Rivivi l’Estate Leporanese 2025”. Sino al 13 agosto nelle Sale del Castello sarà inoltre possibile visitare la mostra contemporanea “Artworks To Surprise”, a cura degli artisti Massimo Greco e Carmela Mercinelli. Questi gli eventi della settimana:
STASERA 11 agosto – P.zza Maria Immacolata – ore 21.00 si esibirà Luciano Capurro con la compagnia Napolincanto presenta lo spettacolo musicale “Sorrisi e Canzoni”:
12 agosto – P.zza Maria Immacolata ore 21.30 verrà celebrato il Centenario dalla proclamazione del Santo Patrono Sant’Emidio. A seguire il concerto dei Palasport, la cover band ufficiale dei Pooh;
13 agosto – Castello Muscettola – ore 20.00 verrà presentato il libro “Quattro rombi asimmetrici giganti” di G. Massimiliano De Luca, Antonio Franzoso, Lucia Franzoso, Eleonora Guaitoli. Taranto e la Magna Grecia ieri ed oggi;
17 agosto – P.le Chiesa Madonna delle Grazie Gandoli – ore 21.00 si terrà la Festa della Madonna delle Grazie con il concerto Renato Marquis Petrelli & the Chicago Burglars;