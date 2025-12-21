“Rituali, Natura e Magia”, calendario d’autore per un 2026 pieno di energia

“Quando vuoi qualcosa, tutto l’universo cospira affinché tu riesca a realizzarlo”. L’aforisma di Paulo Coelho che accompagna il mese di aprile, sintetizza con efficacia lo spirito di “Rituali, Natura e Magia”, il calendario d’autore 2026 di Programma Sviluppo. Un percorso di immagini, colori, musica, citazioni. Declinazioni diverse per un filo conduttore che accompagnerà lo scorrere dei giorni nei prossimi 12 mesi. Nella versione da parete o da scrivania, il calendario mantiene inalterate ricercatezza estetica e qualità dei contenuti.





Per Programma Sviluppo, azienda leader nel settore della formazione, del lavoro e del welfare, il calendario non è solo un gadget, ma un oggetto utile e prezioso che rispecchia valori e filosofia aziendali. “Scegliamo con cura il tema da sviluppare e l’artista che realizza le illustrazioni inedite – spiega Silvio Busico, direttore generale di Programma Sviluppo – il lavoro prosegue con la ricerca dei contenuti e degli aforismi. Il tocco finale è l’abbinamento di una traccia musicale ad ogni illustrazione e ad ogni mese perché la musica accompagna le nostre vite; è slancio, energia in cui ognuno si può riconoscere. Abbiamo pensato alla Natura e l’abbiamo raccontata nelle sue diverse forme ed espressioni: le piante, le pietre, le relazioni tra Sole e Luna, infine i rituali che emulano la Natura e si ispirano ad essa. Il 2026 sarà un anno importante per Taranto e per la Puglia. E’ fondamentale iniziare e proseguire con il pieno di energia per guardare al futuro in modo propositivo”.

Le illustrazioni di “Rituali, Natura e Magia 2026”, sono state realizzate da Tania Tullo, disegnatrice di Bari, diplomata in Graphic Design Advertising all’Università Europea dell’Immagine. Vanta importanti collaborazioni nel mondo dell’illustrazione. La sua arte si nutre di sogni e metafore, a metà tra il cielo e l’abisso. “Questo calendario – sottolinea – nasce dal dialogo tra tempo, natura e interiorità. Le fasi lunari scandiscono i mesi come respiri, accompagnate da una pianta e una pietra che ne amplificano il significato simbolico. Ogni illustrazione è un invito all’ascolto, al cambiamento e alla connessione con i propri cicli interiori. È stato bellissimo vivere questo viaggio creativo che celebra il ritmo naturale della vita e invita alla riflessione profonda”.

Da Patti Smith, a Bowie; da Iggy Pop ai Cure, la playlist 2026 di Programma Sviluppo è disponibile su Spotify: basta inquadrare il qrcode per ascoltare i singoli brani o l’intera selezione. Il calendario è stato distribuito in anteprima assoluta in occasione del concerto benefico “Solidarietà in Musica”, di cui Programma Sviluppo e main partner, svoltosi a bordo della portaerei Cavour della Marina Militare italiana.



Antonia D’Eri Viesti, scrittrice, copywriter e formatrice specializzata in sostenibilità e comunicazione inclusiva, ha curato i testi di “Rituali, Natura e Magia”. “Lavorare al Calendario 2026 di Programma Sviluppo è stata un’occasione di crescita professionale e umana – racconta – ho collaborato con grandi professionisti, interagendo con loro con un dialogo e un confronto propositivo e condividendo il mio know how e la mia passione per la scrittura e per i temi trattati. Un grazie speciale al dg Silvio Busico, per avermi dato quest’opportunità”.

Simone Dimitri, operatore del benessere e studioso di botanica e alchimia ha accompagnato il progetto offrendo una consulenza ispirata ai cicli della natura, all’astrologia stagionale e alla simbologia delle piante. “Per ogni mese – chiarisce – ho indicato fasi lunari, passaggi energetici e semplici rituali domestici come strumenti di armonizzazione quotidiana. Un contributo pensato per intrecciarsi con immagini e parole, e restituire al tempo che scorre un senso di magia, vitalità e fiducia nel futuro”.

Completano il team che ha lavorato alla realizzazione di Rituali, Natura e Magia 2026: Francesca De Mitri Pugno (editing); Andrea Donato (progetto grafico); Adriano Conte (esecutivo di stampa), Marcello Cangialosi (contenuti multimediali), Alfredo Bergami (supporto tecnico).