Risorgimento sullo Ionio, parte il secondo ciclo di incontri

Parte il secondo ciclo della rassegna “Risorgimento sullo Ionio”, organizzata dal Comitato provinciale di Taranto dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, per conoscere e approfondire temi della storia del Risorgimento pugliese, e in particolare di Taranto.



Durante i diversi appuntamenti, che si terranno da novembre a maggio, a cadenza mensile, saranno argomentati i diversi punti del Risorgimento che inizia con la Rivoluzione nel Regno di Napoli del 1799 che coinvolse anche la Puglia e Taranto, e si conclude con la Grande Guerra del 1918.

Anche per questo secondo ciclo, gli incontri si terranno nella Sala convegni del Padiglione “SS.mo Crocifisso” dell’ex Ospedale Vecchio, ‘a conferma della sensibilità e dell’attenzione che il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Taranto, nella persona della dott.ssa Anna Cristina Dellarosa, riserva in favore della comunità cittadina per le iniziative culturali’ si legge nella nota degli organizzatori.

Il primo appuntamento, che si terrà mercoledì 16 ottobre, riguarderà “La Rivoluzione del 1799 a Taranto e in Puglia”.

La prof.ssa Bianca Tragni, nota studiosa del Risorgimento pugliese, tratterà del contributo che le città pugliesi offrirono al movimento di speranza che animò l’intero Sud per affrancarsi, sull’esempio recente francese, dalla monarchia ed entrare nella modernità.

La prof.ssa Tragni, di Altamura, città martire della Rivoluzione del 1799, già docente, saggista, e giornalista, è corrispondente per la Puglia dell’associazione francese di studi storici “Souvenir Napoléonien”, ed è stata insignita quest’anno del Premio giornalistico Michele Campione “50 anni di professione”. Ha curato nel 2010 la pubblicazione del volume “Il Risorgimento in Puglia: 1799-1861 per il Comitato pugliese per il 150º anniversario dell’Unità d’Italia; ha pubblicato nel 2011 il volume “I nostri eroi. Breve manuale di storia del Risorgimento in Puglia”; e l’ultima fatica di quest’anno con “Le sciagurate regine di Napoli”.

Introdurrà i lavori, e presenterà la relatrice, l’avv. Francesco Guida, direttore del Comitato provinciale di Taranto per l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

L’ingresso alle conferenze sarà libero. Inoltre, sarà possibile seguirle successivamente attraverso il canale Youtube dell’Istituto per la Storia del Risorgimento.

I prossimi incontri:

-13 Novembre : L’arretratezza economica della Terra d’Otranto e la gestione borbonica, relatrice prof.ssa Claudia Sunna, (l’Università del Salento-Lecce).

-18 Dicembre : Il Regno delle Due Sicilie tra realtà e invenzione, relatore prof. Andrea Mammone (Università La Sapienza-Roma).

-15 Gennaio : Il ruolo degli anarchici pugliesi nel panorama politico europeo: Giuseppe Fanelli e Carlo Cafiero, relatore dott. Valerio Lisi (Comitato ISRI Taranto).

-19 Febbraio : Sovversivi del Risorgimento: Pierre Joseph Briot, Filippo Buonarroti, Ciro Annicchiarico (Papa Giru), relatore prof. Francesco Mastroberti (Università di Bari).

-12 Marzo : Garibaldi e il Sud: Speranze e delusioni, relatore dott. Marco Pizzo (Vicedirettore del Museo Centrale del Risorgimento-Roma).

-16 Aprile : Il Decennio francese a Taranto: sviluppo o recessione?, relatore prof. Stefano Vinci (Università degli Studi di Bari-Dip. Taranto)

-14 Maggio : Cavour nel 1860. Il Mezzogiorno nell’Unificazione nazionale, relatore prof. Carmine Pinto (Università degli Studi di Salerno).