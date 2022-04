Righi, simulatori on line per rendere la Fisica “meno ostica”

“È possibile rendere meno ostica la fisica?” se lo sono chiesto al Righi di Taranto. La risposta non si è fatta attendere.

Nel liceo scientifico sportivo dell’IISS Augusto Righi di Taranto, diretto dalla prof Iole De Marco, si mettono in atto nuove interessanti metodologie didattiche, infatti, basate sul cosiddetto learning by doing. “Il metodo scientifico sperimentale ben noto a Galileo Galilei risulta indispensabile per l’apprendimento delle discipline STEM: al Righi si coniuga questo metodo in chiave virtuale, grazie ai moderni simulatori on line” si legge nella nota.





La classe quarta, alle prese con lo studio dei circuiti elettrici, guidata dalla prof Veronica Poggi, utilizza app all’avanguardia nel settore. “Lo studio teorico delle leggi viaggia parallelamente alla loro applicazione pratica. Gli studenti nativi digitali, perfettamente a loro agio con il mondo delle app, verificano il corretto svolgimento degli esercizi assegnati, realizzando step by step e simulando il funzionamento dei circuiti direttamente in aula: il lavoro viene svolto in team, favorendo il confronto tra pari e rendendo costruttiva l’attività di recupero”. Il making seppur virtuale, stimola la creatività degli alunni e favorisce l’apprendimento autonomo. “Nelle aziende all’avanguardia – chiudono dal Righi – la simulazione virtuale occupa un ruolo sempre più indispensabile in ogni fase del processo produttivo aziendale, riducendo tempi e costi di realizzazione di sistemi anche complessi e snellendo infine la fase di verifica degli impianti: dunque la simulazione virtuale si rivela sempre più carta vincente della moderna didattica”.