Rassegna Risorgimento sullo Ionio, focus sulla gestione borbonica della Terra d’Otranto

Nell’ambito del secondo ciclo della rassegna “Risorgimento sullo Ionio”, organizzata dal Comitato provinciale di Taranto dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, per conoscere e approfondire temi della storia del Risorgimento pugliese, e in particolare di Taranto, il secondo appuntamento si terrà mercoledì 13 novembre, quando si tratterà il tema complesso dell’”Arretratezza economica della Terra d’Otranto e la gestione borbonica”.

Verrà da Lecce la prof. Claudia Sunna, docente di Storia Economica all’Unisalento di Lecce, a spiegare come si viveva in Terra d’Otranto, e in particolare nel nostro circondario; quale fosse la qualità della vita dei tarantini, quali soddisfazioni traevano dal lavoro, qual era il costo della vita in rapporto al lavoro. Il tutto, quale risultato dei suoi studi e delle sue ricerche archivistiche e bibliografiche, seguite da decenni.

Introdurrà i lavori, e presenterà la relatrice, l’avv. Francesco Guida, direttore del Comitato provinciale di Taranto dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. L’ingresso alle conferenze è libero. Inoltre, sarà possibile seguirle successivamente attraverso il canale Youtube dell’Istituto per la Storia del Risorgimento-Comitato di Taranto.