Rara Avis, ritratti in bronzo dalla Magna Grecia al contemporaneo al MarTA

Il progetto vede insieme, per un lavoro di ricerca, il museo tarantino e Antonio Affidato, artista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e Reggio Calabria. Sono sue le nove opere in ceramica che nel mettono in evidenza il bronzo e le pietre preziose (diamanti, topazi, rubini, ambre e smeraldi) con cui sono realizzati i busti di Hera, Medusa, Milone, Gea, Alcmeone, Pitagora, Serse, Faillo e dell’eroe Heracle.

Dal 6 settembre al 6 gennaio 2026 la sala espositiva al secondo piano, alle spalle della Sala I del Museo archeologico nazionale di Taranto, ospiterà infatti: “Rara Avis. Ritratti in bronzo dalla Magna Grecia al contemporaneo“, dell’artista e orafo, Antonio Affidato e la curatela dell’archeologo Francesco Cuteri, docente e membro del CdA dell’ICPI (Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale).

La mostra è un omaggio alle origini di Puglia e Calabria e a luoghi in cui il culto del bello era di casa come dimostra l’importante collezione di Ori ospitati nelle sale del MArTA e prodotti dai valenti artigiani tarantini.

La mostra ” Rara Avis. Ritratti in bronzo dalla Magna Grecia al contemporaneo”, rimarrà aperta sino al 6 gennaio 2026 e vi si potrà accedere pagando il solo costo del biglietto di ingresso al MArTA.