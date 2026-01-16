Radicanto, stasera a Spazioporto Taranto la poetica e il pathos di Domenico Modugno

Questa sera alle 21,30 nello Spazioporto di Taranto (via Niceforo Foca, 28), nell’ambito della rassegna “Cinzella d’Inverno 2026” organizzata dall’APS AFO6, arriva “𝗧𝗿𝗮𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲’’. Si tratta del progetto discografico e teatrale del gruppo musicale italiano Radicanto che celebra la musica e la poetica di 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗠𝗼𝗱𝘂𝗴𝗻𝗼.

Attraverso arrangiamenti originali ed emotivamente carichi, i Radicanto hanno ridisegnato le melodie di Modugno, contestualizzandole nella loro terra di origine, la Puglia, e creando 𝘂𝗻’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 e il 𝗰𝗼𝘀𝘁𝘂𝗺𝗲 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗽𝗼𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮.

Un lavoro discografico che rivisita la vita e le canzoni del grande cantautore Domenico Modugno in forma di oratorio teatrale e musicale.

Suoni, storie, narrazioni che si sono riferite e ispirate alla tradizione millenaria del meridione d’Italia: una terra fatta di contatti. Terra di emigrazione e di ospitalità al tempo stesso. Terra di lavoro, di memoria, di sguardi che attraversano i filari di alberi per finire nel mare.

La musica conduce lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la poetica frizzante e carica di pathos di Domenico Modugno, rievocando un pezzo importante della storia e del costume dell’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri.

Su tutto la musica che disegna e confeziona vestiti nuovi e freschi con arrangiamenti originali per abitare le liriche senza età del cantautore pugliese.

I Radicanto sono:

Maria Giaquinto, canto e narrazione

Giuseppe De Trizio, chitarra classica, arrangiamenti

Adolfo La Volpe, chitarra elettrica

Giovanni Chiapparino, fisarmonica

Francesco De Palma, cajon, percussioni

I biglietti sono disponibili al botteghino dello Spazioporto