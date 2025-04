Quero-Chiloiro, eccellenza nazionale made in Taranto

É stata pubblicata la classifica di merito nazionale 2024 della Federazione pugilistica italiana, nella quale la Quero-Chiloiro, campione d’Italia 2018 e 2023, si è confermata anche quest’anno nella parte alta di una graduatoria che comprende 1106 società, collocandosi al sesto posto con 854,50 punti.

Una posizione derivante dal punteggio ricavato per il 35% dall’attività professionistica e di pugilato olimpico. Il 30% è relativo all’organizzazione di manifestazioni sportive, il 25% al punteggio nel settore giovanile e il 10% al punteggio del tesseramento amatoriale. “Un risultato come sempre straordinario frutto di notevoli sforzi” spiegano in una nota dalla storica palestra tarantina che si conferma “prima a livello regionale come ormai ininterrottamente da un ventennio, e che raggiunge il secondo posto nella classifica di merito nazionale nel settore giovanile, il fiore all’occhiello del pugilato tarantino: dista solo pochi punti dal primo posto, raggiunto invece nel 2013, 2014, 2017, 2018 e 2023. La Quero-Chiloiro arriva quest’anno seconda con 1445 punti, mentre la padovana Boxe Albignasego è prima con 1495 punti”.

É inutile sottolineare quanta soddisfazione e partecipazione ci sia per questo risultato, raggiunto con la tradizione di 55 anni di passione e sacrifici per la boxe e per Taranto, “un sogno in cui ha creduto in primis il fondatore della società, il maestro benemerito Vincenzo Quero, che poi ha trasmesso ai suoi figli Cataldo e Cosimo e alla moglie Maria Lecci, presidente societaria e dell’importante risorsa rappresentata dal direttivo costituito da Goffredo Santovito, Nico Monfredi, Rosario Ungaro, Francesco Galeone, Gianluca Mongelli e Giovanni Semeraro”.

La Quero-Chiloiro nel 2024 ha ricevuto dal CONI la stella d’oro al merito sportivo.