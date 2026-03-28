“Quello che ho visto a Gaza”, Gennaro Giudetti ospite in biblioteca a Taranto

Si parlerà di “Con i miei occhi. Quello che ho visto a Gaza”. Gennaro Giudetti martedì 31 marzo nella sua Taranto nell’ambito del Progetto ERATO. L’appuntamento, organizzato dal Comune, è nella Biblioteca Acclavio. Il City Talk su Giovani e la Pace ha dunque un testimone d’eccezione. E’ l’operatore umanitario Gennaro Giudetti, come detto, che per l’occasione presenterà il suo libro “Con i miei occhi. Quello che ho visto a Gaza”.

Dopo i saluti del sindaco, Pietro Bitetti, dialogheranno con Gennaro Giudetti il vicesindaco, Mattia Giorno, il fotografo Francesco Trondo e la giornalista Marina Luzzi.

Il City Talk intende promuovere l’inclusione dei giovani nei processi decisionali a tutti i livelli, con un focus specifico sulla loro partecipazione attiva nelle negoziazioni di pace, nella ricostruzione post-bellica e nelle politiche di prevenzione dei conflitti. Durante l’evento sarà inaugurata la mostra fotografica di Francesco Trondo.