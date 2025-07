Punta, il tarantismo sul palco: due date

A Grottaglie e a Leporano lo spettacolo teatrale sul tarantismo slegato dalla spettacolarizzazione moderna. Parte con due date la stagione estiva di PUNTA, lo spettacolo teatrale di Alfredo Traversa sul tarantismo, scritto da Luisa Campatelli e interpretato da Tiziana Risolo e Anna Colautti.

L’opera debutterà il 16 luglio nel giardino del Castello Episcopio di Grottaglie, all’interno del cartellone a cura del Comune delle ceramiche.

Martedì 25 luglio, all’ex Batteria Cattaneo, aprirà l’XXI^ Edizione della Festa dell’Usb inserita nella programmazione dell’Estate leporanese.

‘PUNTA è un viaggio nei secoli all’interno della psiche femminile, quando l’unica via d’uscita alla noia, all’oppressione, alle violenze, era andare in escandescenza, essere punte dalla taranta, che in quest’opera si fa rappresentazione plastica e manifesto della ribellione femminile – si legge nella nota di presentazione dell’opera – Sottotitolo è “Abbattiamo la leggenda, salviamo la nevrosi”, frase estrapolata da uno studio sul tarantolismo pugliese del medico condotto Ignazio Carrieri vissuto a cavallo del 900 e pubblicato su la Scena Illustrata di Firenze’.

Alfredo Traversa, regista e attore, valorizza l’intuizione dello studioso, ‘destrutturando l’idea folcloristica che si è creata intorno alla danza del piccolo ragno per arrivare alle radici, alla parola, ai silenzi, e scoprire che il passato delle donne non si discosta purtroppo dal loro presente’.

In scena il dramma moderno attraverso il testo di Luisa Campatelli, giornalista e autrice, e passi del teatro dialettale, lettere di una tarantata del secolo scorso, figure femminili che vanno oltre la musica e il ballo della tradizione popolare, rompono gli schemi, infrangono la regola.

“Ballare? Cantare? Suonare? Tutto per mandar via il ragno? – sottolinea il regista Alfredo Traversa-Noi non balleremo, non canteremo, non suoneremo. Perché o lo sai riconoscere, anche oggi, oppure è solo leggenda. E se non ti punge ti devi pungere”.

In occasione del debutto di mercoledì 16 luglio a Grottaglie al termine dello spettacolo, che avrà inizio alle 21, dialogheranno con il pubblico l’antropologo Antonio Basile e lo storico Rosario Quaranta.

Il 25 luglio, all’ex Batteria Cattaneo, dove lo spettacolo inizierà alle 20 al termine della performance si svilupperà un confronto sul tema “Disparità di genere, la lunga strada da percorrere”.