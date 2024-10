“Puliamo il Mondo” a Ginosa e Marina di Ginosa

Anche quest’anno il Comune di Ginosa aderisce a “Puliamo il Mondo’’, la campagna di riqualificazione più grande d’Italia promossa da Legambiente, che soltanto lo scorso anno è riuscita a raggiungere 1300 città e a coinvolgere 400.000 volontari.

Un’iniziativa che rende protagonisti i cittadini, che si impegnano concretamente per ripulire la propria Città e la loro unica grande casa: la Terra. Appuntamento giovedì 10 ottobre 2024 a partire dalle ore 10,15. Saranno allestiti due banchetti dove poter ritirare il kit (sacchi, guanti, palette, cappellini ecc.) in Piazza Marconi a Ginosa e presso l’Istituto Comprensivo “R. Leone’’ in Viale Pitagora a Marina di Ginosa. Saranno coinvolte le scuole, in particolare le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le classi delle scuole secondarie di secondo grado. Le aree interessate sono: Marina di Ginosa: Parco Comunale; Ginosa: gravina, Parco Baden Powell, Via Belledonne, ex Casermetta Francese, Parco Alfieri.

Puliamo il Mondo è una manifestazione aperta a tutti. Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia ogni anno al lavoro per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge. Con Puliamo il Mondo 2024 si intende promuovere e sottolineare l’importanza del Clima di Pace, lavorando insieme alle realtà locali, alle comunità, a tutti i cittadini e le cittadine e rifiutando ogni forma di odio, violenza e pregiudizio: solo in questo modo sarà possibile dar vita a territori rispettati e ambienti inclusivi e accoglienti.