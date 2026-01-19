Psicologo di base, servizio attivo dal 2 febbraio: come prenotare dal 21 gennaio

(fonte ASL) Istituito a Taranto il servizio di psicologia di base: previsto dalla legge regionale n. 11/2023, la prenotazione del servizio, con impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, possibile da mercoledì 21 gennaio.



Psicologhe figure centrali nel nuovo modello di assistenza territoriale pensato per intercettare e sostenere i bisogni psicologici dei cittadini.

“Sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle case della salute e delle case di comunità nell’intercettare e nel rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini e delle cittadine pugliesi” è questa la finalità, individuata dalla legge regionale n. 11/2023, del Servizio di psicologia di base, che sarà attivo in ASL Taranto a partire dal 2 febbraio.

Grazie al progetto, sperimentale e promosso dalla Regione, quindi implementato da ogni azienda sanitaria, sarà possibile accedere al servizio con impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta laddove verrà evidenziata una necessità di un percorso di cura per questioni legate all’adattamento(lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica) o a fasi del ciclo di vita; disagi emotivi transitori, sintomatologia ansioso-depressiva legati a eventi stressanti; sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia; scarsa aderenza alla cura o richiesta impropria di prestazioni sanitarie e, infine, problematiche psicosomatiche.

Il percorso di cura con lo psicologo, che in caso di minori prevede il primo incontro alla presenza dei genitori, potrà essere prenotato tramite il CUP a partire da mercoledì 21 gennaio, le sedute saranno erogate dal mese prossimo e avranno il solo costo del ticket, se dovuto.

“Su indicazione della Regione Puglia, abbiamo presentato una nostra proposta organizzativa – ha dichiarato il Commissario Straordinario ASL Taranto Vito Gregorio Colacicco – che è stata approvata dalla stessa Regione e che presentiamo oggi. Quello dello psicologo di base è un servizio di prossimità che permetterà ascolto e verifica delle problematiche psicologiche in maniera accessibile e territoriale. Abbiamo poi voluto aggiungere una eventuale “seconda fase”, con l’attivazione, qualora il professionista ne ravvedesse la necessità, di un percorso di psicoterapia. Tutto è stato pensato per essere vicino alle persone e alle loro necessità.”

Proprio per garantire la prossimità, il servizio è organizzato su base territoriale e “vicino ai cittadini”. Gli psicologi incaricati svolgeranno il proprio servizio presso gli ambulatori dei Distretti socio-sanitari di tutta la provincia con una distribuzione delle ore nei singoli distretti che tiene conto della popolazione effettiva di ognuno di essi: così, nel Distretto Unico, a cui afferisce l’intera città di Taranto con i propri sobborghi, saranno 36 le ore settimanali previste, 24 saranno quelle destinate al Distretto di Grottaglie, 18 ore settimanali al Distretto di Manduria e 12 per ognuno degli altri distretti (Ginosa, Massafra e Martina Franca).

Come ha dichiarato la dottoressa Giuseppina Ronzino, direttrice del Dipartimento Cure Primarie della ASL Taranto che, insieme al Dipartimento Salute Mentale, guidato dalla dottoressa Anna Cristina Dellarosa, ha organizzato e gestisce il servizio, “Le persone, con prescrizione del medico di base o del pediatra di libera scelta, potranno incontrare le professioniste psicologhe – in ASL Taranto sono state incaricate sei professioniste psicologhe psicoterapeute per coprire il servizio – nelle sedi del Distretto vicino la propria residenza. L’obiettivo nostro, e della Regione, è offrire un servizio accessibile e che può contribuire alla creazione di una rete integrata per fornire risposte ai cittadini.”

Ogni seduta di psicologia di base durerà 40 minuti e la psicologa di base, al termine del primo colloquio clinico-psicologico, potrà richiedere un ulteriore colloquio per completare l’inquadramento del paziente. A questo punto, se ritenuto appropriato, potrà affidare il paziente allo psicoterapeuta di base – anch’egli individuato nell’ambito della stessa progettualità – che lo prenderà in carico per un percorso successivo di psicoterapia. Lo psicoterapeuta di base, il cui servizio sarà attivato da metà febbraio, potrà erogare un solo ciclo di 8 sedute. Al termine del ciclo di psicoterapia, il paziente potrà essere affidato ai servizi del Dipartimento Salute Mentale per la presa in carico secondo le procedure previste dallo stesso DSM.

Sul portale ASL Taranto c’è una pagina dedicata al servizio di Psicologia di base con tutte le informazioni necessarie, compresi le sedi ambulatoriali, i giorni e gli orari, definiti a livello distrettuale. Questo il link: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto/psicologia-di-base