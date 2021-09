Promuovere e formare il volontariato, le iniziative del CSV Taranto

Dopo una “pausa forzata” per la pandemia, il CSV (Centro Servizi per il Volontariato) Taranto torna a investire, dando spazio alle proposte formulate direttamente dal terzo settore, sulla promozione del volontariato e la diffusione della cultura della solidarietà nella nostra comunità, nonché sulla formazione dei tanti volontari impegnati ogni giorno sul nostro territorio nei più svariati campi d’azione.

Sul sito www.csvtaranto.it, già dal 06 agosto scorso, sono disponibili i due strumenti “Idee di rete per … promuovere il volontariato” e “Idee di rete per … formare il volontariato”, con cui da tempo il CSV Taranto sostiene la realizzazione di idee presentate dagli Enti del Terzo settore (ETS), con particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato, del territorio provinciale.





“Rispetto alle edizioni precedenti – spiega una nota stampa – quest’anno la dotazione finanziaria disponibile risulta più consistente in quanto comprende anche le risorse relative all’annualità 2020; invariato resta, invece, l’importo che il Centro Servizi potrà sostenere per la realizzazione di ciascuna idea, pari a un massimo di € 2.000. Le idee per entrambi gli strumenti dovranno essere presentate esclusivamente online, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.csvtaranto.it, entro e non oltre giovedì 30 settembre”.

Il CSV Taranto, inoltre, al fine di favorire la partecipazione degli Enti del Terzo Settore locale, organizza un incontro online per fornire informazioni e chiarimenti a quanti abbiano intenzione di proporre un’idea e ci stiano lavorando.

“Il Question time – prosegue il comunicato stampa – si terrà, alle ore 18.00 di mercoledì 15 settembre, sulla piattaforma gotomeeting; per iscriversi è sufficiente inviare un’e-mail all’indirizzo info@csvtaranto.it con oggetto “QUESTION TIME IDEE DI RETE PER” indicando i propri riferimenti (nome e cognome, denominazione dell’ETS, comune ove ha sede e contatti telefonici ed e-mail) e specificando se si intende presentare un’idea formativa e/o una di promozione del volontariato: gli iscritti riceveranno il link per partecipare all’incontro. Per informazioni, contattare il Centro ai seguenti recapiti: 099 9943270 oppure 340 9706352.

Il CSV Taranto intende con gli strumenti “Idee di rete per … promuovere il volontariato” e “Idee di rete per … formare il volontariato” stimolare il lavoro di rete tra gli ETS, nonché favorire, attraverso la prevista attività di co-progettazione dell’idea, il consolidamento di capacità sempre più richieste al terzo settore.

Inoltre, in linea con la programmazione 2021 dello stesso CSV Taranto, c’è un esplicito invito a dare spazio ai bisogni della comunità locale derivanti dalla situazione emergenziale ancora in atto per la pandemia, in particolare valorizzando quanto appreso nell’ultimo anno e mezzo”.