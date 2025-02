Prisma Taranto, ultima chance per restare in SuperLega

Domenica 2 marzo, alle ore 18, al PalaMazzola, Gioiella Prisma Taranto affronta Rana Verona, formazione che occupa la quarta posizione in classifica. È l’ultima giornata di regular season, l’ultima occasione per i rossoblu di mantenere la SuperLega.

Il destino però non è solo nelle mani degli ionici. L’attenzione, infatti, sarà inevitabilmente rivolta anche a Monza, dove la Mint Vero Volley sfiderà Cisterna. Attualmente, Taranto ha un solo punto di vantaggio su Monza e ha bisogno di una vittoria piena da tre punti per non dipendere da quel risultato. Un successo al tie-break potrebbe non bastare se Monza dovesse ottenere i tre punti.

La sfida non sarà affatto semplice: Rana Verona arriva da un momento di forma straordinario, reduce dalla finale di Coppa Italia persa al tie-break contro la Lube. La squadra di coach Stoytchev ha dimostrato una crescita esponenziale nelle ultime settimane, con un roster ben rodato e di grande qualità. Alla regia ci sarà il russo Abaev, mentre in posto due potrebbe essere confermato Keita, anche se nell’ultima gara è stato Jensen a guidare l’attacco. In banda spazio al talentuoso Rok Mozic, affiancato dal nuovo arrivato Ewert, oppure al giovane Sani . Al centro, Cortesia sarà affiancato da Vitelli o Zingel , mentre il libero sarà il giovane pugliese di Ostuni, “Ciccio” D’Amico, che ha disputato un campionato di alto livello.

Taranto, invece, arriva dalla sconfitta per 3-1 a Modena, una gara in cui ha lottato ma senza raccogliere punti. Ora non ci sono alternative: servono tre punti, senza calcoli e senza timori. Il PalaMazzola sarà il teatro di una battaglia in cui la Prisma dovrà dare tutto per conquistare la salvezza diretta. E poi, inevitabilmente, lo sguardo andrà su Monza. Cisterna è già qualificata ai play-off, con l’unico obiettivo di provare a raggiungere il settimo posto superando Modena. È auspicabile che gli uomini di coach Falasca affrontino il match con il giusto spirito agonistico avendo ancora un prestigioso obiettivo da raggiungere. Per Taranto, ogni pallone sarà decisivo: è l’ultima chance per restare in SuperLega.