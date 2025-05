Prisma Taranto, torna Lorizio. E’ il nuovo direttore sportivo

Pino Lorizio è il nuovo direttore sportivo della Gioiella Prisma Taranto, affiancherà mister e direttore generale Primavera nella costruzione della nuova stagione. Originario di Putignano, Lorizio ha alle spalle una lunga carriera da allenatore, costellata di successi (grafica diffusa dalla Gioiella Prisma Taranto).

Nel 1993/94 conquista la Coppa di B e porta Castellana Grotte in Serie A. Dopo una parentesi proprio a Taranto da secondo nel 2000, e Cutrofiano, nel 2004/05, prima di passare a Gioia, guida Molfetta in B1 alla promozione.

Nel 2008/09 è protagonista di una straordinaria stagione con Massa, centrando promozione dalla B1 e vittoria della Coppa Italia di categoria. Nella stagione successiva, subentra a gennaio alla guida di Isernia in A2. Nel 2013/14 vive una prestigiosa esperienza internazionale in Bulgaria, dove con il Levski Sofia raggiunge la finale scudetto e conquista la Coppa nazionale. Tornato in Italia, approda a Motta di Livenza dove conquista la promozione in A2.

Il 28 febbraio 2016 lascia Motta per fare ritorno a Castellana Grotte, dove ottiene una nuova promozione in A2, seguita da quella in Superlega l’anno successivo. Da lì, prosegue il suo percorso sulle panchine di Alessano, Reggio Emilia e nuovamente Motta con cui nel 2020/21 centra un’altra promozione in A2, rimanendo poi alla guida del club fino a dicembre 2022.

La sua ultima esperienza da tecnico è con la Rinascita Lagonegro, in A2 e A3, dal marzo 2023 al novembre 2024. Per Lorizio si tratta della prima esperienza nel ruolo di direttore sportivo. Conosce bene il territorio pugliese e Taranto non gli è affatto nuova: dal 1999 al 2001 è stato secondo allenatore con l’allora La Cascina, affiancando in panchina Vincenzo Di Pinto.