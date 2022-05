Prisma Taranto ingaggia lo schiacciatore ex azzurro Oleg Antonov

(FOTO REPERTORIO) – La Prisma piazza un colpo da novanta e ingaggia lo schiacciatore Oleg Antonov per la stagione 2022/2023. Classe ’88 per 198 cm, Antonov ha nel suo palmarés importanti vittorie in maglia azzurra, una medaglia di bronzo agli Europei del 2015 e la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, nonchè ben 137 presenze nel team azzurro.

Una brillante esperienza in club prestigiosi, l’ultimo con la Gas Sales Bluenergy Piacenza dopo un’esperienza biennale. Prima di Piacenza, Antonov ha militato in Turchia, a Istanbul, Ankara e prima ancora ha indossato la prestigiosa maglia del Trentino Volley.





“Nato a Mosca e figlio di Jaroslav Antonov, opposto della Nazionale Russa e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Seul – spiega una nota stampa – ha seguito il padre a Mezzolombardo in Trentino. In Italia Antonov ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Sisley Treviso. Dopo alcune esperienze maturate in A2 e a Cuneo, si è spostato in Francia a Tour nel 2014 dove ha conquistato la vittoria del Campionato, Coppa e Supercoppa, prima di approdare a Trento.

Atleta di esperienza e dal braccio pesante, è il giocatore che la Prisma Taranto ha ingaggiato per poter dare un contributo importante nel comparto schiacciatori, dotato di ottima tecnica di attacco e un servizio molto potente”.

“Sono molto entusiasta di far parte di questa squadra – dichiara Antonov – sarò a disposizione del mister per potermi mettere in gioco di nuovo in un ruolo fondamentale in campo. Ho accettato la proposta del club dopo che durante la scorsa stagione ho avuto modo di apprezzare le qualità della squadra pugliese, la tenacia e la determinazione con cui hanno conquistato la salvezza soprattutto proprio contro Piacenza dove giocavo. Taranto rappresenta l’unica squadra nel sud del Paese, e sono molto stimolato da questa nuova stagione in Puglia, che è una regione che ho tra l’altro già avuto modo di ammirare durante le mie vacanze estive negli anni passati”.

Il Presidente Bongiovanni ne elogia le qualità: “Oleg Antonov è un atleta che tutti conosciamo, grazie anche all’esperienza maturata oltre che nei prestigiosi club dove ha messo in mostra le sue innegabili qualità tecniche, anche nella nostra Nazionale. Siamo contenti di averlo con noi a Taranto e siamo certi che porterà un grande valore aggiunto al gruppo con le sue qualità tecniche ed umane. La sua grande esperienza sarà sicuramente da esempio ai giovani atleti che anche quest’anno daranno un contributo al nostro progetto tecnico”.

Intanto, tutta la società Gioiella Prisma Taranto ringrazia lo scoutman Leonardo Ceccarini per il lavoro e l’impegno profusi nella stagione 2021-2022. Per scelte famigliari non potrà continuare la propria attività con il team ionico. Pertanto prende corpo il nuovo Staff Tecnico per la Stagione Sportiva 2022/2023.

Flavio Rocca sarà dunque il nuovo scoutman della Gioiella Prisma Taranto. Uomo dei numeri e statistiche con ventennale esperienza nel volley, classe 1978 di Torino, Rocca è qualificato anche come personal fitness trainer, potrà dare quindi un valore aggiunto allo staff tecnico anche sul piano fisico, affiancando il preparatore atletico Pascal Sabato, che proseguirà nel suo ruolo nel progetto pluriennale previsto dalla società. (FOTO REPERTORIO)