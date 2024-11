Prisma Taranto in trasferta a Cisterna, in palio punti preziosi

Sabato sera alle 20:30, su RaiSport in diretta, la Gioiella Prisma Taranto sarà a Cisterna per una partita che si preannuncia emozionante. Cisterna arriva carica, forte di due vittorie intervallate da una sconfitta in anticipo con Milano: una in casa contro Padova e l’altra in trasferta contro Modena, risultati che testimoniano la solidità del team.

“La squadra arriva bene all’appuntamento con Cisterna – dice il libero Marco Rizzo – siamo tornati in palestra carichi e pronti per preparare al meglio questa partita, che penso sia importante per entrambe le formazioni. Sono partite in cui bisogna giocare e ci sono in palio punti importanti. Come dico sempre, dobbiamo pensare alla nostra parte della rete ed esprimere il miglior gioco possibile. Ci saranno anche dei tifosi che ci seguiranno. Sicuramente ci danno una grossa mano nella nostra espressione di gioco, quindi sono contento che stiano arrivando numerosi a Cisterna e faremo il possibile per regalare al nostro pubblico e alla Società una bella soddisfazione”.