Prisma Taranto in cerca di riscatto contro Lube Civitanova

Domenica alle 18, il PalaMazzola sarà teatro della sfida tra Gioiella Prisma Taranto e Cucine Lube Civitanova, un incontro che promette spettacolo ed emozioni. I rossoblù tarantini sono chiamati a reagire con forza dopo la deludente trasferta di Cisterna, mentre Civitanova arriva in Puglia in uno stato di forma eccellente, reduce da due vittorie nette per 3-0 contro avversarie di spessore come Piacenza e Modena, e dalla vittoria in Challenge Cup di ieri sera contro i cechi del Karlovarsko.





“La partita contro la Lube sarà un’altra sfida estremamente complicata – afferma il capitano rossoblu Lanza – In questo momento stiamo attraversando un periodo difficile, abbiamo perso un po’ di quelle sicurezze e del gioco che ci contraddistinguevano. Questa settimana sarà fondamentale per noi. Mi aspetto che la squadra reagisca con grande voglia di riscatto, sia individuale che collettivo, lavorando duramente in allenamento per ritrovare quelle basi che sono essenziali, specialmente contro una corazzata come Civitanova”.