Prisma Taranto, il bilancio delle prime due settimane di lavoro al Palafiom
La seconda settimana di allenamenti per la Prisma Taranto Volley si è conclusa con un bilancio positivo.
Il lavoro al Palafiom si è articolato tra sedute fisiche e tecniche, permettendo al gruppo di crescere gradualmente sia sotto il profilo atletico sia nella costruzione delle prime idee di gioco.
Lo staff tecnico ha potuto constatare entusiasmo, intensità e spirito di sacrificio da parte dei giocatori, impegnati a formare un’identità di squadra solida e compatta.
(foto ufficio stampa Prisma Taranto).