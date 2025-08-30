Prisma Taranto, il bilancio delle prime due settimane di lavoro al Palafiom

La seconda settimana di allenamenti per la Prisma Taranto Volley si è conclusa con un bilancio positivo.



Il lavoro al Palafiom si è articolato tra sedute fisiche e tecniche, permettendo al gruppo di crescere gradualmente sia sotto il profilo atletico sia nella costruzione delle prime idee di gioco.

Lo staff tecnico ha potuto constatare entusiasmo, intensità e spirito di sacrificio da parte dei giocatori, impegnati a formare un’identità di squadra solida e compatta.

Leggi qui il dettaglio.

(foto ufficio stampa Prisma Taranto).