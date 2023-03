Prisma Taranto di nuovo in campo per i play off 5° posto

La Gioiella Prisma torna in campo e ricomincia dal Palasport di Cisterna di Latina giovedì 23 marzo alle 20.30 la fase preliminare dei play off 5° posto. Qualificatisi all’undicesimo posto in classifica finale, i rossoblù hanno l’occasione di concorrere alle fasi preliminari per ottenere un quinto posto che significherebbe anche un posto in Europa, con in palio la partecipazione alla Challenge Cup.

La fase preliminare si svolge con incontri di andata e ritorno, fissati per la Gioiella Prisma per il 23 marzo a Cisterna, il 26 in casa al PalaMazzola con Padova, l’8 aprile ancora al PalaMazzola contro Cisterna e infine il 12 aprile a Padova. Siamo già alla 2° giornata perché la Gioiella ha osservato un turno di riposo: dopo il verdetto della salvezza infatti si sono scontrate alla prima giornata giovedì scorso Padova e Cisterna, in quel di Cisterna e i patavini hanno avuto la meglio per 3-0.





Il team che otterrà più punti in questi incontri, andata e ritorno, si qualificherà alla fase seguente. Sarà raggiunta dalle 4 squadre eliminate nei quarti di finale dei Play-off scudetto e, dopo sfide di sola andata, verrà stilata una nuova classifica. A questo punto, le prime 4 formazioni giocheranno semifinali e finale per decretare la compagine che disputerà la Challenge Cup 2023/2024.

In entrambe le formazioni ci sono delle defezioni: Cisterna ha di recente rinunciato a Kaliberda con rescissione del contratto e Padova a Petkovic, che concluderà il campionato in Qatar. Non è chiara quindi la formazione che schiererà coach Soli giovedì sera al Palasport di Cisterna Nell’ultimo match con Padova coach Soli ha schierato la diagonale Zanni-Dirlic, il libero Catania, Martinez e Sedlacek in 4, nonché Rossi, Mattei al centro e alternato Staforini come libero.

In casa Gioiella, il team del Presidente Bongiovanni si prepara al mini torneo con la solita determinazione di sempre.

“Sicuramente c’è la voglia di giocare bene – conferma il regista Francesco Cottarelli – e quando si scende in campo lo si fa sempre per vincere. Noi siamo un po’ più rilassati rispetto al campionato, è fisiologico dopo una annata dura, ma siamo rimasti concentrati, ci stiamo allenando bene e la stagione non è ancora finita: c’è questo torneo per giocarsi la Challenge Cup e scenderemo in campo contro una squadra tosta di campioni, sarà una bella partita tutta da giocare e da vedere, e mi auguro vincere”. Arbitri dell’incontro saranno Gianfranco Piperata e Mariano Gasparro.